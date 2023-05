Eileen Saki, actrice M*A*S*H et Splash, décède à 79 ans

Actrice Eileen Saki est malheureusement décédé. TMZ rapporte que Saki, qui est bien connu pour PURÉE fans pour son rôle de Rosie, la propriétaire du bar, est décédée à Los Angeles lundi après une bataille contre le cancer. Elle avait 79 ans.





Rosie, le personnage qui possédait Rosie’s Bar, a été interprétée par trois actrices, d’abord dans un épisode par Shizuko Hoshi, puis dans deux épisodes par Frances Fong. Saki jouerait le personnage dans huit épisodes après avoir repris le rôle, devenant celui le plus étroitement associé au personnage. La dernière apparition du personnage était dans le dixième épisode de la saison « Snap Judgment ». De plus, avant de jouer le rôle de Rosie, Saki était également apparue dans un épisode de la saison 5 en tant que personnage différent, jouant le rôle de Madame en chef d’un groupe de prostituées.

On se souvient également de Saki pour son rôle notable dans la comédie romantique fantastique de 1984 Éclaboussure. Réalisé par Ron Howard, le film met en vedette Tom Hanks dans le rôle d’un homme qui tombe amoureux d’une sirène, joué par Daryl Hannah. Le film met également en vedette Euguene Levy et le regretté John Candy avec Saki apparaissant dans le rôle du Dr Fujimoto. Saki a également joué un esclave romain dans la comédie de Mel Brooks en 1981 Histoire du monde, première partie, qui a récemment reçu une suite sur Hulu. Qui ont suivi les rôles dans les films Policière et Météore.

Sur le petit écran, Saki a également eu des rôles dans d’autres émissions de télévision comme Bon temps, Puces, Le plus grand héros américain, Laisse-moi tranquille!, Acolyteset Sans laisser de trace. Elle est également apparue dans les téléfilms Enola Gay : Les hommes, la mission, la bombe atomique et Victimes pour victimes : l’histoire de Theresa Saldana. En 2016, elle est apparue dans le court métrage L’homme pourrit par la tête avec Michael Cera, Jodie-Turner Smith et Alex Borstein.





Eileen Saki était occupée

Il y a quelques mois à peine, Saki est apparu dans une nouvelle promo pour Uber Eats. L’annonce, vue ci-dessus, montre que Saki reçoit de l’aide du joueur des Rams de Los Angeles, Aaron Donald, pour traverser la rue. Il met en scène un conducteur klaxonnant avec colère contre les deux, impatient du temps qu’il leur faut pour traverser la rue, pour s’enfuir de peur une fois qu’il a reçu un regard sale de Donald.

Certains qui connaissaient Saki rendent hommage. PURÉE la co-vedette Jeff Maxwell (soldat Igor Straminsky) a publié une déclaration sur Twitter commentant la nouvelle. Saki était l’invité de Maxwell’s PURÉE-podcast à thème avec Ryan Patrick, et grâce à cette expérience, Maxwell dit qu’il a fait la connaissance d’une personne merveilleuse. Il se sent maintenant très attristé par la nouvelle de son décès. Maxwell et Saki avaient également assisté à une célébration spéciale du 50e anniversaire du spectacle.

« Elle était gracieuse, drôle, engageante, perspicace, adorable, remplie de PURÉE histoires et a montré plus d’énergie que je me souviens d’avoir il y a vingt ans « , lit en partie la déclaration de Maxwell. » Elle a parlé avec beaucoup d’amour pour tous les membres de la distribution, mais a particulièrement apprécié son interaction avec le producteur exécutif et réalisateur, Burt Metcalfe. La visite avec elle était une pure joie car elle remplissait chaque mot de joie, de vie et d’amour. »

Saki laisse dans le deuil Bob Borgen, son mari. Nos pensées l’accompagnent ainsi que les autres proches de Saki en ce moment douloureux. Puisse son souvenir perdurer alors qu’elle repose en paix.