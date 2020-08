Eiichirō Oda dessine Luffy avec Naruto en hommage à Masashi Kishimoto

On pourrait dire qu’il existe une trinité de manga contemporain et classique avec les figures d’Akira Toriyama, Eiichirō Oda et Masashi Kishimoto, auteurs de Dragon Ball, une pièce et Naruto, respectivement. Mais avant de penser à la façon dont leur travail transcende la culture pop, nous devons nous rappeler qu’il existe une grande amitié entre eux.

La preuve de l’amour qu’ils ont sont les innombrables hommages qu’ils se sont rendus pour se souvenir et remercier l’effort derrière chaque manga qu’ils publient. À cette occasion souvenons-nous du petit croisement Entre Naruto Uzumaki et Luffy D. Monkey.

Bien qu’il y ait beaucoup de détails de la part de l’auteur de Une pièce à Naruto à la fin de sa publication, l’art que nous allons vous présenter a été donné quelques années avant que cette fameuse couverture n’existe et sans qu’il soit nécessaire de célébrer sa création.

Pour ce travail, Eiichirō Oda a placé son protagoniste dans le monde de Naruto, plus précisément dans l’un des endroits que le ninja blond fréquente le plus, le ramen Ichiraku.

Comme vous pouvez le voir, Oda a non seulement réuni Luffy et Naruto, mais a également donné au pirate une série d’ajouts importants qui le laissent très debout dans cet univers; de la bande caractéristique du village des feuilles, à un shuriken géant qui porte sur son dos. Et bien sûr, les deux personnages apprécient une excellente assiette de ramen … bien que Naruto ne semble pas très heureux.

Cet hommage a eu lieu en 2014, au sein du magazine japonais Saut de Shonen dans le cadre de la campagne «Dream Carnival». Un détail assez incroyable de la part d’Oda pour son collègue. Ainsi qu’un rêve devenu réalité pour les lecteurs des deux mangas.

Qu’as-tu pensé de cet hommage à Naruto d’Eiichirō Oda?

Avec des informations d’Atamashi.

