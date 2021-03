Égypte ancienne

Des archéologues égyptiens ont découvert le plus ancien cimetière pour animaux de compagnie jamais enregistré – un cimetière vieux de près de 2000 ans rempli d’animaux bien-aimés, y compris les restes de chats et de singes portant encore des colliers ficelés de perles de coquille, de verre et de pierre, une nouvelle étude trouve.

Les anciens Egyptiens sont connus pour momifier d’innombrables animaux pour honorer les dieux , mais ce cimetière est différent, a déclaré la chercheuse principale de l’étude Marta Osypińska, zooarchéologue à l’Académie polonaise des sciences de Varsovie. Contrairement à certains animaux momifiés qui ont été inhumés sur d’autres sites, parfois à cause de la famine ou d’un cou cassé, aucune des créatures de ce cimetière – situé à la périphérie du port de la mer Rouge de Bérénice – n’a montré de signes qu’ils étaient morts aux mains de personnes. .

Au lieu de cela, « nous avons des animaux vieux, malades et déformés qui ont dû être nourris et soignés par quelqu’un », a déclaré Osypińska à 45Secondes.fr dans un e-mail. « Nous avons des animaux (presque tous) qui sont enterrés avec beaucoup de soin. Les animaux sont placés en position de sommeil – parfois enveloppés dans une couverture, parfois recouverts de vaisselle. »

Dans un cas, un macaque singe a été enterré avec trois chatons, un panier d’herbe, du tissu, des fragments de vaisseau (dont l’un couvrait un jeune porcelet ) et « deux très beaux obus de l’océan Indien empilés contre sa tête », a déclaré Osypińska. « Donc, nous pensons qu’à Bérénice, les animaux n’étaient pas des sacrifices aux dieux, mais juste des animaux de compagnie. »

En rapport: Photos: des restes de chats anciens racontent l’histoire de la domestication des chatons

Les archéologues ont découvert le cimetière pour animaux de compagnie, qui date des premier et deuxième siècles après JC au début de la période romaine de l’Égypte, par accident. Pendant des années, des chercheurs ont fouillé la périphérie de Bérénice car elle abrite une ancienne décharge, remplie de détritus de la société égyptienne. En 2011, les archéologues ont commencé à trouver les restes de petits animaux dans une zone, ils ont donc fait une boucle à Osypińska en raison de sa spécialité en zooarchéologie.

« Il s’est avéré qu’il s’agissait de dizaines de squelettes de chats », a-t-elle déclaré. En fait, sur les 585 animaux qu’ils ont excavés, 536 étaient des chats, 32 chiens, 15 singes, un renard et un faucon. Aucun des animaux n’était momifié , mais certains ont été placés dans des cercueils de fortune. Par exemple, un gros chien « était enveloppé dans un tapis de feuilles de palmier et quelqu’un avait soigneusement placé deux moitiés d’un grand vaisseau (amphore) sur son corps », tout comme un sarcophage, a déclaré Osypińska.

Image 1 sur 12 Les archéologues ont trouvé les restes d’un chat portant un collier en bronze. (Crédit d’image: Marta Osypińska) Image 2 sur 12 Ces anciens chiens égyptiens ont été enterrés dans des récipients en céramique. (Crédit d’image: Marta Osypińska) Image 3 sur 12 Sur les 585 animaux encore découverts à ce jour, 32 sont des chiens. (Crédit d’image: Marta Osypińska) Image 4 sur 12 A lire : Des trous de ver peuvent se cacher dans l'univers - et de nouvelles études proposent des moyens de les trouver Les chercheurs fouillent le cimetière pour animaux de compagnie près d’un ancien port de la mer Rouge. (Crédit d’image: Marta Osypińska) Image 5 sur 12 Le cimetière pour animaux de compagnie de l’époque romaine (rouge) était situé à la périphérie de Bérénice dans l’Égypte ancienne. (Crédit d’image: Osypińska, M. et al. Archéologie mondiale (2021)) Image 6 sur 12 Les restes d’un chien boiteux. (Crédit d’image: Marta Osypińska) Image 7 sur 12 Le squelette d’un chat boiteux. (Crédit d’image: Marta Osypińska) Image 8 sur 12 Beaucoup de chats portaient des colliers ou des colliers de perles. (Crédit d’image: Marta Osypińska) Image 9 sur 12 Les sépultures d’un chien, d’un chat et d’un singe dans le plus ancien cimetière pour animaux de compagnie connu au monde. (Crédit d’image: Osypińska, M. et al. Archéologie mondiale (2021)) Image 10 sur 12 Certains des chats (à gauche) et des chiens (à droite) enterrés dans le cimetière pour animaux de compagnie avaient des cavités abdominales remplies d’os et d’écailles de poisson. (Crédit d’image: Osypińska, M. et al. Archéologie mondiale (2021)) Image 11 sur 12 Les archéologues ont mis au jour les restes d’un singe dans un ancien cimetière animalier égyptien. (Crédit d’image: Marta Osypińska) Image 12 sur 12 La plupart des animaux domestiques du cimetière étaient des chats, y compris ces félins enterrés dans des pots. (Crédit d’image: Marta Osypińska)

Tout comme certains animaux de compagnie aujourd’hui, ces animaux ont peut-être travaillé pour leurs propriétaires, a déclaré Osypińska. Par exemple, les chats peuvent avoir été des souris et les chiens auraient pu aider à garder et à chasser. Mais quelques-uns des animaux étaient déformés, ce qui signifie qu’ils ne pouvaient probablement pas courir.

« Quelqu’un a nourri et gardé un chat aussi » inutile « », a déclaré Osypińska. Son équipe a également trouvé des chiens, certains presque édentés, qui ont atteint un âge avancé, et trois «chiens jouets», plus petits que les chats, qui étaient probablement trop petits pour travailler.

D’autres indices indiquaient que ces animaux étaient des animaux de compagnie, y compris le fait que beaucoup de chats portaient des colliers en fer ou des colliers de perles, « parfois très précieux et exclusifs », a déclaré Osypińska. Un ostracon, un morceau de céramique avec du texte – comme un « message texte antique » – trouvé sur le site contenait une note datant du moment où certains chats étaient encore en vie, disant à un propriétaire de ne pas s’inquiéter pour les chats, parce que quelqu’un d’autre prenait soin de lui d’entre eux, a-t-elle ajouté.

De nombreux érudits affirment que le monde antique n’avait pas de concept d ‘«animaux de compagnie», mais «notre découverte montre que nous, les humains, avons un besoin profond de la compagnie des animaux», a déclaré Osypińska. Il y a environ 2 000 ans, «le port de Bérénice était au bout du monde. C’était un morceau de monde vide et hostile», a-t-elle déclaré. «Les marchands sont venus ici pour apporter des produits exclusifs à l’empire. Ce qu’ils ont fait dans un voyage si long et difficile: un chien bien-aimé, ou ils [had] un singe amené d’Inde ou élevait des chats. «

L’étude a été publiée en ligne le 25 janvier dans la revue World Archaeology.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.