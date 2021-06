EGS School : la référence des Gaming School en France

Travailler dans l’univers des jeux vidéo est aujourd’hui le rêve de nombreux jeunes en France. Afin de les former au mieux aux différents métiers qui composent ce secteur en pleine explosion, il existe aujourd’hui des établissements spécialisés dans la formation des futurs pros du gaming. Que ce soit pour atteindre le haut niveau en eSport ou bien acquérir les compétences nécessaires pour travailler dans les métiers liés au gaming, les formations proposées par ces écoles sont de qualité. Afin de profiter de la meilleure formation possible, l’EGS School de Bordeaux se démarque aujourd’hui de par la qualité de ses intervenants et de son accompagnement de ses élèves. Découvrez-ici tous les atouts de cette Gaming School.

L’EGS School : un établissement pour les passionnés de jeux vidéo

L’univers du gaming est un secteur à part entière et qui s’est de plus en plus professionnalisé au cours des dernières années. Pour pouvoir accéder aux nouveaux métiers du digital, il est essentiel d’avoir une formation adaptée pour maîtriser au mieux toutes les compétences nécessaires. Étant donné que les formations universitaires classiques ne permettent pas de profiter d’un enseignement adapté aux enjeux de ce secteur, il existe aujourd’hui des formations de qualité avec les gaming school. Au sein de ces établissements, ce sont des professionnels du secteur et des anciens joueurs pros qui viennent accompagner les élèves dans leur formation.

À l’EGS School de Bordeaux, l’objectif est de préparer au mieux les étudiants à leur avenir professionnel dans le monde du gaming. En fonction du profil de chaque élève et de ses envies, un programme sur-mesure est mis en place afin d’assurer un apprentissage adapté et flexible. Grâce à cette personnalisation de la formation, les élèves peuvent ainsi s’améliorer sur les points qu’ils ont eux-mêmes sélectionnés et ainsi se former de manière plus rapide et approfondie à leur futur métier. Pour répondre au mieux aux souhaits professionnels de chacun, l’EGS School assure aujourd’hui des débouchés vers les différents métiers du jeu vidéo : joueur pro, communicant, streamer, développeur…

Un parcours d’apprentissage sur-mesure et adapté à chaque élève

L’EGS School de Bordeaux propose une formation innovante et intelligente puisqu’elle n’impose pas un programme général à ses élèves. Pour assurer le meilleur accompagnement et faire progresser véritablement chaque étudiant, cette école mise sur une formation sur-mesure. Chaque élève peut ainsi adapter au mieux ses cours et les compétences qu’il souhaite travailler afin d’atteindre ses objectifs professionnels. Cette flexibilité permet ainsi de rendre la formation plus intéressante et plus efficace.

Afin de faciliter l’apprentissage et l’acquisition des compétences de ses élèves, l’EGS School se compose d’un campus à Bordeaux et d’un campus virtuel. Dans les locaux bordelais de 2 500 m², les élèves de cet établissement ont accès à des infrastructures de qualité et un matériel performant pour apprendre dans les meilleures conditions qui soient. Grâce à leur accès au campus virtuel, les élèves de l’EGS School ont la possibilité de se former à tout moment et à distance, un avantage non négligeable pour apprendre à son rythme. Grâce à ce double campus, cette gaming school offre une formation innovante et particulièrement performante à tous ses élèves.

De nombreux débouchés professionnels avec l’EGS School

Pour faire de sa passion des jeux vidéo son métier, il convient donc de suivre une formation spécifique aujourd’hui. Grâce aux gaming school, il est désormais possible de se former au mieux aux différents métiers qui composent l’univers du gaming. En suivant une formation à l’EGS School, les élèves bénéficient d’un programme personnalisé pour progresser rapidement et s’orienter vers la spécialité qui les intéresse réellement. Grâce à la large offre de formation de cette école, les débouchés professionnels au sortir de cette école sont très variés. De l’eSport à haut niveau en passant par le développement web, chaque élève se forme selon ses envies et son projet professionnel.

Avec l’EGS School, les élèves profitent ainsi d’une formation particulièrement innovante et adaptée au mieux à leur rythme d’apprentissage. Que ce soit au sein des locaux à Bordeaux ou bien via le campus virtuel, les élèves de cette gaming school profitent d’une formation de qualité et accessible à leur convenance. Afin de vous former aux nouveaux métiers du gaming, n’hésitez pas à découvrir tous les avantages de cette école bordelaise.