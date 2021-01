Egoland, l’événement Rust qui balaie Twitch et YouTube

Ibai, AuronPlay, Rubius, Grefg… Les plus gros streamers sur Twitch et Youtube jouent à Egoland, l’événement le plus fou de Rust.

Sûrement ces jours-ci, si vous êtes dans les réseaux, vous aurez vu le nom d’Egoland sur un sujet d’actualité ou d’autre part. C’est le nom qu’un événement Rust a été donné sur Twitch et YouTube. Un serveur dans lequel les plus grands streamers hispanophones tentent de survivre sur la base d’alliances, de tromperies, etc, etc, etecé.

Les plus grands créateurs de contenu sont sur le serveur pour tout donner. Ils ont huit heures par jour pour jouer et essayer de survivre. Construire leurs maisons, éliminer les ennemis, chasser … Ibai, Auronplay, TheGrefg, ElRubius, Orslok, Cristinini et Luzu sont quelques-uns de ceux que l’on peut trouver dans ce serveur Rust appelé Egoland.

N’essayez pas d’accéder et de jouer, car ce serveur est privé et seuls les invités peuvent entrer. Les jeux Rust d’Egoland sont longs, et si vous ne voulez pas avaler toutes les émissions en direct, sur YouTube, beaucoup téléchargent leurs meilleurs moments. Ci-dessous vous avez quelques moments qui ont été mythiques, car ce qui est vécu à Rust est très fort. Il y a des participants en Egoland qui ont déclaré la guerre dans le jeu. Je répète: DANS LE JEU.

Les meilleurs moments d’Ibai en Egoland

Ibai Llanos n’a aucune idée de jouer à des jeux, mais il a probablement eu les moments les plus drôles de tout Egoland jusqu’à présent. Le premier jour, il a fait un duo avec Luzu, baptisé par Ibai comme « un putain de fou qui a tué 10 personnes ». Et c’est que Luzu dans ses premiers pas n’a eu aucune pitié. Il a tué tous ceux qui l’ont approché ou vu. Dans un moment contre les robots du jeu, ils les tuent et doivent se revoir.

C’est à ce stade qu’Ibai fait équipe avec Silithur, BarbeQ et d’autres pour tenter de survivre. Ibai fait partie de ceux qui ont déclaré la guerre à TheGrefg, mais toujours avant la bataille, il essaie de dialoguer.

Voici comment Egoland commence avec ElRubius

Le Rubius a déclaré la guerre à TheGrefg et Orslok. La plupart ont peur quand ils voient Rubius comme Cid sur son cheval. Mais contrairement à celui-ci, ElRubius porte une trompette de Tizona. Dans la vidéo Orslok, qui est ci-dessous, vous pouvez voir comment le vil velours côtelé élimine Rubius pendant qu’il est à la maison.

Les premiers instants de TheGrefg sur le serveur Egoland de Rust

Contrairement à Ibai, TheGrefg a été l’un des plus intelligents. Sachant que l’événement Egoland de Rust approchait, il apprenait avec des gens qui connaissent le jeu comment le jouer et les premiers pas à faire. Je crois qu’à ce jour personne ne l’a encore tué, et il y a eu peu de tentatives d’ElRubius, d’Auronplay ou d’Ibai.

Orslok, la plus redoutable des panas d’Egoland

Orslok est le rat. Le traître. Ce mec en qui tu ne peux pas du tout faire confiance. Vous êtes toujours aussi calme avec votre sac de couchage et cela vous tue. Ou il voit que vous regardez par la porte de la maison et il vous frappe avec un coup de cœur. Il est normal qu’avec ces choses, une grande partie des joueurs souhaite leur mort. C’est drôle, mais quand vous décidez de partir seul, les choses sont meilleures pour vous qu’avec quelqu’un. Son streaming est fortement recommandé, car c’est l’un de ceux qui vivent le plus.