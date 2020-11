Également pour réduire les coûts. BMW met Toyota au défi de renforcer ses liens

Partenariat qui a abouti, plus récemment, à la nouvelle génération Z4, ainsi qu’au «frère» Supra, BMW part du principe qu’elle souhaiterait que l’union des efforts qu’elle entretient actuellement avec Toyota, devienne plus globale. Et, soit dit en passant, au-delà de 2025.

Cette déclaration a été faite par le PDG de BMW, Oliver Zipse lui-même, lors de la conférence annuelle Automobilwoche, affirmant que «ce serait bien pour nous, dans les années à venir, de renforcer les liens qui nous unissent».

De plus, de l’avis de cette même personne, il serait souhaitable que le partenariat actuel entre BMW et Toyota se prolonge au-delà de 2025.

Oliver Zipse, PDG du groupe BMW

Il est rappelé que l’alliance entre BMW et Toyota se concentre actuellement sur des domaines tels que les voitures à pile à combustible, en plus du développement d’une voiture de sport.

Quant aux voitures à pile à combustible, à base d’hydrogène, elles pourraient bénéficier des futures politiques environnementales, qui pourraient, selon Zipse, conduire à une industrialisation de la production d’hydrogène.

LIRE TROP

BMW Z4 et Toyota Supra: (presque) frères jumeaux…

A la même occasion, le PDG de BMW a également révélé que le groupe cherche actuellement des moyens de réduire les coûts, notamment en réduisant le nombre de modèles qui font partie de son portefeuille de marques.

«Entre coupés, cabriolets et roadster, on verra ce qu’il en sera», a lancé Oliver Zipse, révélant ainsi l’un des domaines dans lesquels le groupe BMW va certainement faire des coupes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂