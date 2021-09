eFootball, successeur de PES gratuit, propose un pack de précommande de 40 €

Konami a déjà effectivement admis qu’eFootball sera une démo au lancement, mais cela ne l’a pas empêché de préparer un pack de précommande premium. Le jeu gratuit – qui ne comprendra que neuf équipes lors de son lancement le 30 septembre – propose un package de pré-lancement de 32,99 €/39,99 € sur le Boutique PS pour le moment, mais vous ne pourrez pas profiter de son contenu avant la mise à jour de la version à la mi-novembre.

Qu’est-ce que vous obtenez pour votre argent, alors? Eh bien, 2 800 pièces eFootball et huit Chance Deals. Ceux-ci seront utilisés pour aider à construire votre équipe créative dans le jeu, qui, nous supposons, sera l’équivalent eFootball d’Ultimate Team. Chaque Chance Deal vous permettra de signer « 1 des 16 meilleurs ambassadeurs et joueurs de clubs partenaires ». Ainsi, ils incluront vraisemblablement Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, car le premier est la star de la couverture du jeu et le second joue pour le club partenaire Manchester United.

VGC rapporte que vous pourrez acheter ce pack deux fois, ce qui vous permettrait effectivement d’ajouter les 16 joueurs à votre équipe si vous êtes prêt à débourser de l’argent. Bien sûr, la pure audace de cela ne peut pas être sous-estimée : nous comprenons et apprécions que l’eFootball est un jeu gratuit et devra donc être monétisé par le biais de microtransactions, mais étant donné que les joueurs devront attendre pour constituer leurs équipes créatives. , il ne semble pas beaucoup de valeur ici.

De toute évidence, le concept de payer d’avance pour le contenu à venir plus tard n’est pas si rare dans cette industrie : les Season Pass, par exemple, existent pour la même raison. La différence est qu’un Season Pass est généralement vendu avec une sorte de produit complet : l’eFootball est si loin d’être terminé que ce n’est même pas drôle – l’éditeur corrigera même les fonctionnalités de base du gameplay, comme les passes pilotées, à une date ultérieure.