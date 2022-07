Effondrement sur Netflix : Henry Cavill a le COVID19 et le tournage de The Witcher a été paralysé

Netflix

La troisième saison de Le sorceleur a vu son calendrier affecté car Henry Cavill a le COVID 19. Sachez quelle variante a affecté le protagoniste.

©NetflixLe sorceleur

Bien qu’on ne sache pas encore exactement combien de saisons il aura dans son intégralité, une chose est certaine : la troisième saison de Le sorceleur est plus que confirmé. Pour le moment, on ne sait pas quand il sortira, mais la vérité est que Geralt de Riv reviendra avec plus de suspense, d’adrénaline et de drame pour lui et ses deux fidèles compagnes : Cirilla de Cintra et Yennefer.

A tel point que, encore une fois, Henry Cavill va une nouvelle fois se mettre dans la peau de Geralt de Riv pour la notoriété de Le sorceleur. Cependant, à l’heure actuelle, l’acteur est au repos absolu depuis qu’il a été testé positif au COVID 19. Cette information a commencé à circuler il y a quelques heures, mais pour le moment il n’y a pas de confirmation officielle. Pour l’instant, ni l’interprète ni la production n’ont fait de déclarations à ce sujet.

Cependant, selon les rapports, le tournage de la troisième saison de Le sorceleur ont été suspendus jusqu’à la récupération de leur protagoniste. Eh bien, il faut noter que Henry Cavill il doit être dans la plupart des scènes de la série en raison de son personnage. Même ainsi, la vérité est que ce n’est pas la première fois que cette fiction originale de Netflix est contraint de retarder son calendrier. En 2020, ils ont subi plusieurs arrêts dans les enregistrements de leur deuxième saison.

Cela a conduit la production à sortir les derniers épisodes en décembre 2021 alors qu’en réalité, ils avaient prévu de les sortir en début d’année dernière. Toutefois, il est à noter que l’intention de la direction est de pouvoir reprendre le travail au plus vite. C’est que, la réalité est que Cavill n’est pas mal du tout puisque, selon plusieurs médias nord-américains, l’acteur aurait été infecté par une très légère variante.

C’est BA. 5 qui est très contagieux, mais pas aussi fort que certains autres qui ont touché le monde entier. C’est-à-dire que, pour la tranquillité d’esprit des fans, Cavill serait stable, mais il ne peut pas reprendre son travail tant qu’il n’est pas démis de ses fonctions. Ceci bien sûr, afin de prendre soin de ses coéquipiers et du reste de l’équipe. De même, les personnes qui étaient avec lui les jours précédant le positif et le jour du positif, doivent également se mettre en quarantaine.

