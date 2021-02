Effondrement post-Trump? Les notes de CNN plongent au cours de la première semaine de la présidence de Biden

Après quatre ans de s’opposer farouchement à Donald Trump, CNN a vu ses cotes d’écoute tomber d’une falaise depuis que le président Joe Biden est entré en fonction. Apparemment, le chef que CNN détestait était excellent pour les affaires.

Les notes de CNN aux heures de grande écoute ont chuté d’environ 44% au cours de la dernière semaine de janvier, selon une nouvelle analyse de Variety. La baisse était encore plus prononcée par rapport à un mois plus tôt: 2,04 millions de téléspectateurs en moyenne se sont connectés au réseau pour le créneau de 20 heures en semaine d’Anderson Cooper, contre 5,19 millions début janvier.

MSNBC a également vu ses cotes baisser de 11 à 20%, la machine à sous de Lawrence O’Donnell à 10 heures étant la plus touchée.

Fox News n’a vu qu’une baisse mineure de l’audience, l’émission de Sean Hannity à 21 heures perdant près de six pour cent de ses téléspectateurs. L’émission de 20 h de Tucker Carlson a en fait connu une légère augmentation du nombre de téléspectateurs et reste l’émission de nouvelles la mieux notée à la télévision par câble.

Alors que CNN et MSNBC ont peut-être commencé à faire une hémorragie des téléspectateurs après l’inauguration de Biden, les pertes de Fox News ont commencé après que Biden ait été déclaré vainqueur des élections de novembre. Certains des téléspectateurs les plus fidèles de ce réseau l’ont accusé d’avoir allumé Trump et sont passés à des médias plus conservateurs comme OANN et Newsmax.

Et même si CNN et MSNBC ont passé les quatre dernières années à tenir les pieds de Trump sous le feu, il est indéniable que l’ancien président a gardé les yeux libéraux rivés sur les deux réseaux tout au long de son mandat. Bien qu’il ait souvent réprimandé CNN et MSNBC pour leur soi-disant « terrible » les cotes d’écoute, ces réseaux, ainsi que les meilleurs journaux du pays, ont réalisé de beaux bénéfices ces dernières années.

CNN et MSNBC ont soutenu Joe Biden, mais avec la campagne de Biden promettant un retour aux affaires comme d’habitude à Washington, les téléspectateurs pourraient être tentés de se déconnecter. Le fil Twitter officiel de Biden est assaini et exempt d’insultes, de diatribes et de blagues qui caractérisaient Trump. Ses conférences de presse ne mijotent pas avec le même potentiel de conflit que Trump, et ses déclarations publiques sont soigneusement gérées. Les réseaux de télévision ont beaucoup moins de matériel avec lequel travailler et sont donc beaucoup moins intéressés à dénigrer Biden de la même manière qu’ils l’ont fait à Trump.

«Regarder Sleepy Joe Biden faire un discours» Trump a tweeté en 2019. “Sooo ennuyeux! Le LameStream Media mourra dans les notes et les clics avec ce gars. Ce sera fini pour eux, sans parler du fait que notre pays fera mal avec lui. Quoi que l’on pense de la deuxième partie de cette phrase, la prédiction de Trump d’une implosion médiatique peut s’avérer prophétique si la tendance à la baisse se poursuit.

Bien que Trump ait quitté Washington et reste un paria des médias sociaux en Floride, il fera à nouveau l’objet d’une frénésie médiatique lorsque son deuxième procès en destitution débutera la semaine prochaine. Cependant, les dirigeants de CNN et de MSNBC pourraient ne pas obtenir l’augmentation d’audience qu’ils recherchent, car les téléspectateurs n’étaient généralement pas intéressés par le drame de destitution la première fois.

