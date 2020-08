Effondrement d’un restaurant en Chine: des aides découvrent 29 morts dans les décombres

À l’intérieur de la République populaire de Chine, l’effondrement catastrophique d’une maison a fait sensation: au milieu des opérations en cours, le plafond d’un bâtiment de restaurant de deux étages s’est effondré. Des dizaines d’invités survivent.

Après l’effondrement d’un restaurant dans le nord de la Chine, le nombre de morts est passé à au moins 29, selon les médias. Les médias d’État ont rapporté que 57 personnes avaient été sauvées des décombres dans la province du Shanxi jusqu’à ce que les opérations de sauvetage soient arrêtées dimanche matin (heure locale).

Vue du bâtiment détruit dans le comté de Xiangfen. (Photo: AP)

Le restaurant du comté de Xiangfen s’est effondré samedi matin. Environ 800 secouristes, ambulanciers, médecins urgentistes et pompiers étaient sur place. On ne sait toujours pas exactement comment cet effondrement dévastateur s’est produit.

Sur les premières photos du site de l’accident, des tonnes de débris provenant d’un faux plafond sont visibles. Le bâtiment de deux étages avec une sorte de toit de hall en poutres d’acier s’était apparemment partiellement effondré sans avertissement.

(Photo: AP)

Plafond en béton sans armature?

Dans les restes du plafond tombé, il y a sensiblement peu de fer de renforcement ou similaire. On ne sait toujours pas qui était responsable de la planification et de la construction du bâtiment. Plus de détails ne sont pas encore disponibles.

Le site de l’accident se trouve à environ 630 kilomètres au sud-ouest de la capitale chinoise Pékin. Environ 36 millions de personnes vivent dans la province du Shanxi. Dans le district de Xiangfen, il y en a environ 500 000.