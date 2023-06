Effets secondaires courants, nouvelle série animée des créateurs de King of the Hill, débarque chez Adult Swim

Adult Swim élargira son contenu d’animation avec une toute nouvelle série de Mike juge et Greg Danielsl’équipe derrière la sitcom animée à succès roi de la colline. Deadline rapporte que Adult Swim a officiellement commandé une série Effets secondaires courants, un nouveau spectacle animé créé par Judge et Daniels. Les deux sont producteurs exécutifs de la série, qui est écrite et réalisée par Joe Bennett (Gâteau, Règne des charognards) et Steve Hély (père américain, Veep). Le président de Bandera Entertainment, Dustin Davis, sera également producteur exécutif.





Annoncée au Festival international du film d’Annecy, la série, créée par Bennett et Hely, explore les « réactions complexes aux révélations du mystérieux élixir de vie ». Il suit « les anciens partenaires de laboratoire du lycée Marshall et Frances qui commencent à démêler un complot impliquant les grandes sociétés pharmaceutiques et le gouvernement fédéral pour supprimer la connaissance d’un champignon rare qui pourrait détenir la clé pour guérir toutes les maladies du monde ».

« Tonalement, cela ne ressemble à rien d’autre dans l’animation en ce moment, nous avons donc su immédiatement que Effets secondaires courants appartenait à Adult Swim », a déclaré le président d’Adult Swim, Michael Ouweleen, dans un communiqué. « Mike, Greg et toute cette équipe ont des pedigrees si profonds dans les mondes de la comédie et de l’animation, et cette nouvelle série abordera tout, de la corruption gouvernementale à l’industrie pharmaceutique à travers leurs perspectives uniques et hilarantes. »

Suzanna Makkos, vice-présidente exécutive de la programmation originale d’Adult Swim and Max, a ajouté : « Dès le moment où nous avons entendu l’idée de Effets secondaires courants nous savions que c’était le ton parfait pour notre marque d’animation. La série est basée sur une idée stimulante qui est totalement originale et qui prend vie avec des personnages compliqués et plus grands que nature. Nous sommes impatients de présenter ce spectacle spécial au monde.

Mike Judge et Greg Daniels font également revivre King of the Hill

Pendant ce temps, Judge et Daniels apportent également roi de la colline retour aussi. Il a été annoncé plus tôt cette année qu’une reprise de l’émission de dessins animés est en préparation à Hulu avec plusieurs membres de la distribution vocale revenant aux côtés de Judge, tels que Kathy Najimy dans Peggy, Pamela Adlon dans Bobby, Stephen Root dans Bill, Johnny Hardwick dans Dale, et Lauren Tom comme Minh. Brittany Murphy et Tom Petty sont décédés depuis et il n’est pas encore clair si leurs personnages, Luanne et Lucky, seront présentés de quelque manière que ce soit dans le renouveau.

« Nous sommes tous ravis d’accueillir à nouveau Hank, Peggy et Bobby, et de voir ce qu’ils ont à dire sur le monde dans lequel nous vivons et de poursuivre les conversations que nous avons entamées il y a des années », a déclaré Craig Erwich d’ABC Entertainment dans un communiqué à l’époque. « Ce spectacle a tous les ingrédients parfaits pour rencontrer ce moment dans l’animation à Hulu, et nous sommes très reconnaissants d’avoir ces conversations aux côtés de ce groupe talentueux. »

Il a également été révélé que la série fera avancer l’histoire dans le temps, en commençant par un saut dans le temps de 15 ans avec des versions plus anciennes du roi de la colline personnages. Une date de sortie n’a pas encore été fixée.