"effet De Masse": Remaster Et Suite Sont à Venir

BioWare développe un remaster de la trilogie « Mass Effect » et un successeur. Le remaster de la série de science-fiction « Mass Effect Legendary Edition » propose des graphismes révisés et des fonctionnalités techniques modernes. Certains anciens travaillent sur le successeur.

La « Mass Effect Legendary Edition » ne sera pas un remake. BioWare consiste simplement à «moderniser l’expérience». L’équipe de développement révise depuis des mois les textures, les shaders, les modèles, les effets et les caractéristiques techniques des trois classiques du genre de jeu de rôle d’action. BioWare écrit sur le blog de l’entreprise. Nous parlons d’une résolution « super haute », d’un taux de rafraîchissement plus élevé et d’améliorations visuelles.

Sortie du remaster au printemps 2021

Le remaster contient le contenu solo et les DLC ainsi que les armes, armures et packages bonus des trois parties de la série. Tous ont été mis à niveau pour une résolution 4K. La « Mass Effect Legendary Edition » sortira au printemps 2021 sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. Des optimisations pour la Xbox Series X et la PlayStation 5 sont également prévues.

Il y aura un nouveau « Mass Effect »

Enfin, BioWare a lancé une bombe: une «équipe de vétérans» travaillait sur le prochain chapitre de la série. Le développement n’en est qu’à ses débuts. La branche « Mass Effect Andromeda » n’a pas été bien accueillie par la plupart des fans, puis la série a été suspendue pendant quelques années. Apparemment, BioWare aimerait renouer avec le succès de la trilogie originale.