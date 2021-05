Edward Norton rejoint le casting de « Knives Out 2 »

Après avoir conclu un contrat rentable de 450 millions de dollars avec Netflix, Rian Johnson se prépare à épater à nouveau le public avec deux nouvelles suites de « Knives Out », son thriller mystérieux acclamé nominé pour un Oscar dans la catégorie « Meilleur scénario original ». Dans ces bandes, Johnson va à nouveau écrire et diriger les nouvelles aventures de Benoit Blanc, un détective avisé joué par Daniel Craig.

Le deuxième volet de « Knives Out », qui jusqu’à présent n’a pas de titre officiel, se prépare à commencer le tournage en Grèce cet été, et bien qu’il n’ait pas de fenêtre de sortie estimée, petit à petit il a commencé à être révélé. détails de son casting, avec la participation de l’acteur Edward Norton.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Spiral: From the Book of Saw » partage une scène d’ouverture terrifiante

De tous les acteurs du premier opus, seul Craig a été confirmé pour revenir, Johnson ayant précédemment laissé entendre qu’il s’agirait d’une affaire d’enquête totalement indépendante de celle de la famille Thrombey, dont l’arc narratif a été achevé avec succès dans le premier opus.

Suite à la confirmation de Dave Bautista dans le film, Deadline confirme maintenant que Norton, un acteur de premier plan nominé trois fois pour un Oscar (et récipiendaire d’innombrables prix critiques) fera partie du film dans un rôle jusqu’alors inconnu, sans donner de détails sur le intrigue du film.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Green Knight » lance la bande-annonce officielle avec Dev Patel

Ces dernières années, Edward Norton s’est forgé une solide réputation pour sa méthode de jeu intense, accompagnée de discussions animées avec les équipes créatives dans les productions lorsqu’il n’est pas satisfait du scénario sur film, avec des gammes qui lui permettent de voir des personnages capables d’exercer. situations très dramatiques ou avec une grande agilité pour la comédie.

Après la polémique suscitée parmi les fans de « Star Wars » après la première de « The Last Jedi », Rian Johnson a réussi à gagner à nouveau l’appréciation du public après la première de « Knives Out » en 2019, en créant grâce à Benoit Blanc ( Craig’s character), une nouvelle référence détective dans la même veine que Hercule Poirot.