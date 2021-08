Edward Norton était sur le point d’être à nouveau Hulk

Probablement dans tous les classements du Univers cinématographique Marvel (MCU) le film qui est ancré en arrière-plan est L’incroyable Hulk. Le film mettant en vedette Edouard Norton créée en 2008, la même année où la saga est née de la main de Hombre de Hierro qu’on peut voir aujourd’hui dans Disney+. Le film n’a pas été bien reçu et sa star ne s’est pas non plus terminée de la meilleure façon avec l’étude, il a donc dû être remplacé.







Aujourd’hui, il est impossible de penser à Ponton et que l’image qui me vient à l’esprit est autre que celle de Marc Ruffalo. L’acteur qui l’année dernière a fait un excellent travail dans la série de HBO, Je sais que c’est vrai, est devenu un élément clé de la MCU. En fait, c’est lui qui a ramené à la vie toutes les personnes tuées par le claquement de Thanos.

Toujours pas de plans pour un film solo de Ponton, ce personnage réapparaîtra, au moins avec un caméo, dans She-hulk, série qui Tatania maslany sera la vedette. Cette semaine, le nouvel épisode de « Et qu’est-ce qui se passerait si …? » créé en Disney+ permis de revenir, pour la première fois depuis la première du film, aux décors qui ont été vus dans L’incroyable Hulk, mais avec un grand changement : la voix de Bannière Bruce était en charge de Marc Ruffalo.

Hulk est mort pour la première fois dans le dernier chapitre de « Et si…? ». (Disney)



Ce qui est frappant, c’est qu’avant Marc Ruffalo acceptera de faire partie, le scénariste de « Et qu’est-ce qui se passerait si …? », AC Bradley Il a assuré qu’il avait comme plan « B » un visage familier pour merveille. « J’ai probablement vu L’incroyable Hulk environ trois ou quatre fois « , il a dit Discuter du cinéma. En parlant de l’épisode de mercredi, Bradley il pointa : «Nous voulions nous assurer qu’avec les trois films, nous obtenions des moments emblématiques que les gens pourraient facilement reconnaître. Puis pour L’incroyable Hulk c’était la scène de combat à l’université de Culver « .

L’autre séquence qui était sur le point de faire partie de « Et qu’est-ce qui se passerait si …? » était le combat entre Ponton et L’Abomination qui est produit à Harlem. Dans ce contexte, le scénariste a révélé : « J’ai fait une blague au début : « Si nous ne pouvons pas revenir à Ruffalo, demandons-nous Norton? ‘. Puis ils m’ont dit que Marc Ruffalo J’avais déjà accepté d’être dans la série ». Après avoir dit cela, il a remarqué que « Vous ne pouvez pas obtenir un Ponton mieux que Marc Ruffalo« .

Liv Tyler a accompagné Edward Norton dans L’Incroyable Hulk. (IMDb)



Tout ce que l’on sait sur le prochain épisode de « Et si…? »

Comme tu le sais, « Et qu’est-ce qui se passerait si …? » la série actuelle de MCU au Disney+ Il sera composé de neuf chapitres au total. Le prochain à arriver sera le quatrième et, comme les précédents, il sera disponible mercredi prochain. merveille il garde généralement secret tout ce qui concerne les intrigues et les productions, mais même ainsi, certains détails sont connus.

Doctor Strange sera également dans le prochain film de Spider-Man. (Disney)



Le quatrième épisode de « Et qu’est-ce qui se passerait si …? » se concentrera sur Docteur étrange. En ce sens, au-delà du fait que le titre n’est pas connu, il est supposé qu’il montrera le Sorcier Suprême voyager vers une autre réalité et faire face à une version maléfique de lui-même.

