Edward Enninful reçoit un nouveau rôle dans Vogue en tant que directeur éditorial européen

Edward Enniful. ( / Dave Benett)

Edward Enninful vient d’être annoncé comme Voguele tout nouveau directeur de la rédaction européen, après avoir été nommé rédacteur en chef de Vogue britannique en 2017.

L’éditeur pionnier de la mode gay est le premier à occuper le nouveau poste, ce qui le verra superviser les éditions de Vogue en France, en Italie, en Allemagne et en Espagne.

Cette annonce s’inscrit dans le cadre d’une restructuration du leadership éditorial mondial de Condé Nast.

Il inclut Anna Wintour qui assume désormais le rôle de responsable du contenu. Elle détiendra également les titres de rédactrice en chef de American Vogue, Directeur artistique américain de Condé Nast et directeur éditorial mondial, dirigeant Enninful.

Il a tweeté hier: «Merci Condé Nast pour cet honneur. Je suis vraiment honoré.

Edward Enninful est le premier et le seul rédacteur en chef noir à Vogue

Temps l’a nommé l’homme noir le plus important du paysage mondial de la mode en septembre.

Il est entré dans l’industrie de la mode à l’adolescence, après avoir été repéré comme mannequin à l’âge de 16 ans.

Il est devenu le directeur de la mode de iD à tout juste 18 ans, faisant de lui le plus jeune rédacteur en chef d’un grand magazine de mode international. Il a occupé ce poste pendant plus de 20 ans.

En 2017, il est embauché comme rédacteur en chef de Vogue britannique, devenant le premier homme à occuper ce poste.

Enninful mena et fit une brève apparition dans Voguenuméro de septembre. Cette édition du magazine est généralement une question de mode, mais Enninful l’a changée en une question de militantisme. Il est passionné par la diversité dans l’industrie de la mode.

Il a embauché un photographe noir pour le numéro de septembre 2020, qui a été le premier photographe masculin noir à photographier un Couverture de Vogue britannique.

La star de la couverture était la réalisatrice de Pose Janet Mock, devenant la deuxième femme trans à faire la couverture. En septembre 2019, Laverne Cox était la star de la couverture.

Enninful a reçu un OBE en 2016 pour son engagement en faveur de la diversité dans l’industrie de la mode.

Il a occupé le poste de directeur de la mode créative chez W Magazine. Il a également consulté pour certaines des plus grandes maisons de mode au monde, notamment Calvin Klein, Gucci, Dolce and Gabbana et Giorgio Armani.

Dans l’équipe de direction de Vogue britannique, il a embauché Kate Moss et Naomi Campbell en tant que rédacteurs en chef.