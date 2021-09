Éducation sexuelle : que se passe-t-il entre Asa Butterfield et Emma Mackey ?

Éducation sexuelle est l’une des rares séries qui brise le plus grand tabou : parler de sexe sans regrets. Avec deux saisons super réussies, Netflix est revenu miser sur cette fiction et il y a quelques heures il a sorti la nouvelle édition. La troisième partie se compose de huit chapitres dans lesquels ESA Mariposa et Emma Mackey Ils ont repris leurs rôles d’Otis et de Maeve.







Cette fois, en plus de lutter contre les pensées rétrogrades du nouveau réalisateur, Otis et Maeve doivent essayer de reconstruire leur relation. Dans la deuxième saison, Éducation sexuelle cela s’est terminé avec la séparation des deux et maintenant ils ont une nouvelle chance. Et encore une fois la chimie qu’ils ont transmise Emma Mackey et ESA Mariposa c’était digne de spéculation de la part des fans.

Depuis la première de la première saison en janvier 2019, les acteurs ont progressivement gagné en confiance dans leurs rôles et dans le fait qu’ils jouaient un couple inégal. A tel point qu’en même temps que la série grandissait, le désir des followers de voir les protagonistes être des petits amis dans la vraie vie grandissait aussi.

Emma Mackey et Asa Butterfield. Photo : (Netflix)



En fait, plusieurs photos ont été divulguées dans lesquelles Mackey et Butterfield semblaient plus que des amis. Cependant, à aucun moment l’un des deux n’est sorti pour clarifier la situation entre eux. Mais, tout semble indiquer qu’ils ne sont que des amis. Malgré tout, tous deux, très secrets quant à leur vie privée, n’ont jamais officialisé d’idylle avec d’autres personnes.

C’est pourquoi maintenant, avec à quel point sa performance a été épique dans le troisième Éducation sexuelle, les fans demandent à nouveau la même chose. Cependant, malgré leurs splendides performances, la réponse reste la même : ce ne sont que des amis.