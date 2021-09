Éducation sexuelle : l’incroyable raison pour laquelle Emma Mackey a failli refuser son rôle de Maeve Wiley

Netflix

Emma Mackey est l’une des grandes protagonistes de Éducation sexuelleMais elle a presque rejeté le rôle qui l’a catapultée à la renommée internationale. Connaître les raisons.

Éducation sexuelle Ce n’est pas pareil sans Maeve Wiley et Maeve Wiley n’est personne sans Emma Mackey derrière. L’actrice s’est mise à la place de ce personnage si protagoniste de la série et, à partir de là, le succès n’a cessé de venir pour elle. Frontal, amical et en même temps favorable au respect de leurs droits et de ceux des autres sont quelques-unes des caractéristiques qui définissent la star de la fiction Netflix.

Et, dans la troisième saison récemment publiée de Éducation sexuelle, Emma Mackey Il s’est encore une fois illustré avec son interprétation. Montrant son côté le plus tendre dans la partie amoureuse, mais aussi plus mature lorsqu’il s’agit d’agir pour le bien-être de la famille, Maeve Wiley a conquis le cœur de tous les fans.

Cependant, au-delà de la célébrité que Mackey a maintenant, il convient de noter qu’avant de donner le oui définitif à Netflix pour faire partie de Éducation sexuelle, était sur le point de rejeter le rôle. C’était lors d’une interview avec le portail Elle que l’interprète a avoué qu’elle n’en était pas convaincue et que, vraiment, elle ne savait pas si cela valait la peine de le prendre.

« Je n’en avais aucune idée. Elle ne savait même pas si elle allait le faire. Je n’avais jamais fait de série télévisée auparavant, donc c’était quelque chose d’assez important.« , étaient ses mots exacts. Pourtant, pour Mackey, c’était un personnage qu’il ne pouvait pas refuser : « c’était un papier cadeau. Je pense que les doutes que j’avais étaient plus dus à mes nerfs, à la timidité que je pouvais avoir à ce moment-là, étant nouveau et ne sachant pas ce qui était bon pour moi« , mentionné.

Mais le fait d’avoir rencontré Maeve et son personnage à travers le scénario a fini par la convaincre. Bien sûr, avant de prendre la décision, je ne l’avais pas lu dans son intégralité. « Je n’avais lu que quelques épisodes, mais je suis devenu très protecteur envers elle en lisant et à un moment j’ai dit que j’aimerais peut-être l’interpréter parce que je pensais qu’elle était très spéciale», a-t-il avoué. Et c’est ainsi qu’il ne pouvait pas refuser de donner vie à ce lycéen.

