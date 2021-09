Parmi les acteurs qui ont rejoint «Éducation sexuelle« Depuis sa deuxième saison, ce sont Chinenye Ezeudu, Sami Outalbali et George Robinson, chacun avec une histoire unique pour leurs personnages, bien que Robinson se démarque des autres pour jouer Isaac, le garçon handicapé qui vit à côté de Maeve et qui semble être prêt à tout pour l’éloigner d’Otis. Dans la vraie vie, comme son personnage, l’acteur est en fauteuil roulant à cause d’une blessure aux cervicales.

PLUS D’INFORMATIONS: Comment regarder la troisième saison de « Sex Education » ?

Robinson a révélé dans une interview pour le Back Up Trust que lors d’une tournée internationale avec son équipe de rugby, il a subi l’accident qui a causé une grave blessure à la moelle épinière qui l’empêche désormais de bouger ses bras et ses jambes.

« Il y a un peu plus de quatre ans et demi, quand j’avais 17 ans, j’étais en tournée scolaire de rugby en Afrique du Sud. J’ai fait un tacle et ça ne s’est pas bien passé. Je me suis cassé le cou au niveau C4/C5. Cela signifie que je n’ai aucune mobilité en dessous du niveau de ma blessure et que je ne peux pas utiliser mes bras ou mes mains », a-t-il déclaré.

Après avoir passé 37 jours dans un hôpital sud-africain, Georges Robinson Il est retourné au Royaume-Uni et a été emmené à l’hôpital Addenbrooke, où il a rencontré une autre personne qui a subi la même blessure dans un accident de rugby et l’a aidé à voir que ce n’était pas la fin, qu’il y a un avenir après une telle blessure.

« (Andy) a également été blessé dans un accident de rugby. Il m’a présenté l’offre d’approbation des services de soutien, mais plus important encore, il m’a montré qu’il y a un avenir après la lésion de la moelle épinière – c’est la preuve vivante de cela », a-t-il commenté.

« Une fois sorti de l’hôpital, j’ai suivi un cours de compétences en fauteuil roulant pour les 18-25 ans à Leeds, ce qui m’a vraiment aidé. C’était génial d’être entouré de gens dans des situations similaires, de partager des histoires et de rire. C’était une super expérience, j’en suis vraiment reconnaissant », a déclaré l’acteur de « Éducation sexuelle”.

Il a ajouté qu’« une fois que vous avez la bonne infrastructure, vivre de manière autonome avec une lésion de la moelle épinière peut être assez simple. J’ai un assistant personnel qui m’aide à cuisiner, à me lever le matin et à faire des choses à la maison. J’utilise aussi une chaise électrique. Le mien est essentiellement un fauteuil roulant manuel qui a été équipé de roues motrices. C’est fantastique, c’est vraiment léger et ça m’aide à bouger librement. »

CARRIÈRE ACTORALE GEORGE ROBINSON

Robinson a avoué à ‘Back up’ qu’il était toujours impliqué dans le jeu d’acteur, puisqu’il participait à des pièces de théâtre à l’école, mais après la blessure, il s’est demandé si revenir était la bonne chose à faire. « J’ai joué le rôle d’acteur quand j’étais plus jeune, j’ai toujours participé à des pièces de théâtre à l’école. Je voulais passer à autre chose, mais après ma blessure, je me demandais si c’était bon pour moi. Je n’étais pas sûr de vouloir me présenter en tant qu’acteur, mais je me suis réévalué et j’ai réalisé que j’avais besoin de sortir à nouveau en tant qu’acteur handicapé. »

« Jouer est quelque chose que j’ai toujours aimé faire. La principale raison pour laquelle j’ai commencé était parce que j’aime l’environnement collaboratif. Vous entrez dans une salle de théâtre et cela ne ressemble à aucune autre classe. Vous travaillez avec vos collègues et vous riez. J’ai réalisé que même après ma blessure, je voulais toujours faire partie de cette atmosphère. Depuis lors, tout a dégénéré et maintenant je suis dans cette série de NetflixRobinson a expliqué.

À propos de sa participation à «Éducation sexuelle« Il a dit que le scénario l’avait attrapé : « Mon agent m’a envoyé le rôle d’Isaac. Il était au courant de l’éducation sexuelle, mais ne l’avait pas vraiment vu. Dès que j’ai lu la description du personnage, j’ai tout de suite su qui il était et comment il voulait le jouer. Je viens de cliquer, alors j’ai postulé. »

Initialement, Issac n’était pas infirme mais a subi une amputation, mais les créateurs les ont modifiés pour Georges Robinson. « Le rôle d’Isaac a été écrit à l’origine en tant qu’amputé, mais ils ont dit qu’ils réécriraient le personnage en fonction du handicap du demandeur. Alors quand j’ai réussi l’audition, ils lui ont écrit qu’il avait une blessure à la moelle épinière. »

Robinson croit que «Éducation sexuelle« Explore la diversité dans tous les sens, quelque chose qui n’est pas présent à la télévision ou au cinéma. « Tout le monde connaît quelqu’un qui a un handicap et pourtant (cela ne se reflète pas) dans les médias… C’est vrai que ça change. Il y a eu un précédent dans le passé d’avoir des personnages en fauteuil roulant qui ne sont pas joués par des personnes en fauteuil roulant. »

George Robinson avec Emma Mackey dans la série « Sex Education ». (Photo : Netflix)