Éducation sexuelle : 5 moments clés avant la saison 3

La troisième saison de Éducation sexuelle Il atteindra le géant du streaming et continuera à jouer l’un des sujets qui passionnent le plus la société : sexe. Les personnages du spectacle vivent leur sexualité de différentes manières, chacune avec les particularités d’une condition universelle : la condition humaine. Peu importe si vous êtes quelqu’un qui panique à propos de l’intimité, une personne gay, quelqu’un de promiscuité ou que vous n’appréciez que votre partenaire en fait, nous avons tous une sexualité qui nous accompagne dans la vie et ce programme fait écho à cette situation. Vive la diversité !







Pourquoi est-ce un succès ? Certes, la capacité du public à s’identifier dans différentes situations, ainsi que les différentes passions qui surgissent à chaque fois que le sujet du sexe est touché, font du programme un incontournable lorsqu’il s’agit de profiter des histoires que l’émission présente. Passons en revue certains de ses meilleurs moments!

+ Les meilleurs moments de l’éducation sexuelle

5. Le baiser d’Otis et Ola

Otis Il a de sérieux problèmes d’anxiété concernant le sexe et aussi des difficultés à trouver un partenaire amoureux. Le personnage a toujours eu des sentiments pour Maëva, mais au cours de la première saison, il reconnaît son attirance pour Vague avec qui vous partagez un baiser. La conséquence? Enfin, le jeune homme peut se masturber et atteindre l’orgasme sans avoir de crise de panique.

4. Eric et Adam ont une première rencontre

Adam est la brute de l’école qui a toujours eu des raisons de harceler Éric. Cependant, une fois envoyés en détention, ils commencent un combat qui se termine par Éric embrasser Adam. Les « un mauvais garçon« de l’école menace Éric pour qu’il ne raconte rien de ce qui s’est passé avant d’être envoyé dans une académie militaire.

3. La scène du bus

Les filles sont emmenées en détention par une accusation qui les surprend. Aimé révèle qu’elle a subi une agression sexuelle au sommet d’un bus et décide de la partager avec ses compagnons. Ils identifient et racontent la même histoire. Vague Il les invite à un endroit pour libérer leur colère. Le lendemain, ils accompagnent tous Aimé monter dans le bus en groupe. L’une des scènes les plus emblématiques de la série reste en mémoire !

2. Un amour interdit ?

Éric eu beaucoup d’amour dans le deuxième tour des épisodes de la série avec le personnage Rahim qui est venu à l’école et a été fasciné par elle. Mais l’histoire est plus complexe, car Adam a été expulsé de l’académie militaire et revient déterminé à conquérir Éric. En fin de saison, Adam montre tout son amour à Éric devant toute l’école, surtout avec la présence de son père et aussi Rahim. Comment cette histoire va-t-elle continuer ?

Éric et Adam. Photo : IMDb.



1. Otis et Maeve

La fin de la deuxième saison de Éducation sexuelle a laissé un goût amer chez les adeptes de la série. Parce que? Otis décide de chercher Maëva atteindre le bonheur ensemble dans une relation, mais l’intervention de Isaac, le nouveau garçon, nie la possibilité de cet amour. Tout indique que Maëva et Otis ils tourneront la page du troisième lot d’épisodes. Tristesse!