Edition spéciale et limitée. Toyota présente l’édition GR Supra Jarama Racetrack

Après le «Fuji Speedway», Toyota vient d’annoncer une nouvelle édition spéciale de sa voiture de sport Supra, qui, comme la précédente, cherche à honorer, cette fois, le circuit espagnol de Jarama. Avec une production limitée à seulement 90 unités, voici la Toyota GR Supra Jarama Racetrack Edition!

Des éditions spéciales qui cherchent à honorer ce qui est l’habitat par excellence de la voiture de sport japonaise Toyota GR Supra, la nouvelle édition spéciale dédiée au circuit de Jarama sera commercialisée uniquement en Europe, et dans un lot de pas plus de 90 unités. Tous avec une esthétique spécifique, cherchant à faire référence à la piste où, rappelons-le, Toyota a fait le lancement mondial de la quatrième génération de la Supra.

Comme la première édition spéciale «Fuji Speedway» – dont nous parlerons d’ailleurs bientôt ici à TURBO en ligne, en répétition -, ce nouveau GR Supra personnalisé apporte également une touche de différenciation et d’exclusivité. À commencer par la peinture Blue Horizon jamais disponible sur le modèle auparavant, associée à des finitions noires mates, par exemple, sur les roues de 19 ″, en plus des étriers de frein rouges.

Passant à la cabine, les nouvelles fonctionnalités sont les sièges recouverts d’une combinaison de cuir et d’Alcantara, avec des coutures bleues, ainsi que les applications réparties dans tout l’intérieur, en fibre de carbone. Depuis, comme dans l’édition «Fuji Speedway», il reçoit également l’inscription «Jarama Racetrack Edition» sur le tableau de bord, côté passager, plus le numéro de l’unité en question, et un dessin du plan.

Équipée de série de tous les éléments disponibles dans ce modèle, la Toyota GR Supra Jarama Racetrack Edition, en revanche, conserve la même configuration technique que les autres versions avec un moteur 3.0 Turbo de 340 ch de 340 ch et 500 Nm de couple, combiné à une transmission automatique à huit rapports. Envoi de puissance aux roues arrière uniquement, à l’aide d’un convertisseur de couple et d’un différentiel autobloquant.

