"Édition spéciale" Amiibo Gold Monster Hunter Rise mis en place pour les gains de la loterie japonaise 7-Eleven

Nous avons vu des amiibo en édition limitée dans le passé, mais ceux-ci Monster Hunter Rise ceux-ci pourraient bien être les plus rares encore.

Les magasins de proximité 7-Eleven au Japon ont dévoilé cet ensemble amiibo doré «limité» et «édition spéciale», pour célébrer le lancement de la prochaine version Nintendo Switch de Capcom.

Le hic – car il y en a toujours un – est que vous ne pouvez pas acheter l’ensemble. Vous voyez, cela fait en fait partie d’une cagnotte.

Les amiibo édition spéciale Gold 7-Eleven Monster Hunter Rise sont exclusifs au Japon pour un cadeau spécial d’achat et de gain https://t.co/RLULVrCNWz pic.twitter.com/6qUlG8mfRC– Alertes amiibo (@amiiboAlerts) 18 janvier 2021

Quiconque, au Japon, achète une carte de téléchargement pour le jeu entre le 25 janvier et le 11 avril gagne automatiquement une participation à une loterie spéciale et l’un des prix se trouve être cet ensemble amiibo.

Selon le PR officiel de Capcom, les designs (ci-dessus) ne sont que des concepts – la version réelle de ces amiibo en or sera révélée dans un proche avenir. On ne sait pas non plus combien de sets seront disponibles.

Nous imaginons que ceux-ci seront très utiles dans les années à venir. Si vous êtes vraiment désespéré, vous pouvez toujours pulvériser un ensemble standard de peinture.