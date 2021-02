Édition Rustless pour Nintendo Switch

Un titre qui imite Jordan jouant au golf à Space Jam arrive sur Switch. Soyez la balle dans cette revue de Steamroll: Rustless Edition.

Cela fait quelques années qu’Anticto est apparu sur le jeu vidéo paronama avec Steamroll, une œuvre dans laquelle, mêlant énigmes et aventures, nous sommes entrés dans une mine. C’est maintenant qu’il revient, rentre chez lui, pour nous apporter une nouvelle édition pour Nintendo Switch et PS4 grâce à Catness Game Studios. Alors, sans plus tarder, passons à Revue Steamroll: Rustless Edition.

Le blâme, le nouveau

Notre histoire suit les mésaventures d’un récent diplômé qui rejoint l’équipe d’une société minière. A bord du Scarabeus, la machine à balles dans laquelle nous visiterons la mine, nous devrons rassembler le courage de résoudre les problèmes. Bien sûr, cette curieuse machine a des possibilités infinies, comme Lisa à 8 ans.

Bien sûr, en tant que junior que nous sommes, tout le blâme nous revient. Nous devons donc réparer tous les dégâts que nous avons générés en essayant de faire notre travail. Ce n’est pas comme si le superviseur n’était pas à blâmer pour nous avoir écrasés là-bas avec rien d’autre que le Scarabeus et nos esprits, n’est-ce pas? Puisqu’il distribue les paquets, il n’est pas à blâmer.

Après avoir erré pendant un certain temps, notre objectif, comme je l’ai mentionné, est de parcourir la mine pour trouver une solution pour stabiliser le site afin de sauver les travailleurs restants. Pour cela, notre machine bien-aimée a à sa disposition différents éléments, tels que des rampes, des barrières et des billes pour activer les mécanismes.

Et vous pourriez me dire « Isaac, il n’y a pas beaucoup de choses, les énigmes ne se répéteront-elles pas? » Eh bien non, mon cher ami lecteur! L’une des forces de Steamroll: Rustless Edition est l’inventivité dans ces défis. Ce sont des énigmes avec une touche de golf miniature, dans lesquelles nous devrons disposer les composants nécessaires sur le terrain pour les résoudre.

Au fil des phases, ces énigmes deviennent de plus en plus compliquées. Oui, nous avons les mêmes éléments, mais chaque chapitre ajoute un nouveau facteur, ou un tour de page, à leur utilité. Un vrai succès, plus si possible le genre dans lequel ce titre s’applique, dans lequel l’imagination lors de la conception des défis est l’attraction principale.

L’obscurité de la mine

Steamroll fait ses débuts sur Nintendo Switch, oui, mais il est déjà apparu sur d’autres plates-formes. Cette édition sans rouille est livrée avec des améliorations graphiques, bien que la version de la console Nintendo présente de nombreuses similitudes avec l’original. Voyons voir, ce n’est pas une mauvaise chose, puisque la puissance de la console est nettement inférieure à celle des collègues de ses concurrents.

Par conséquent, les environnements que nous trouvons dans le jeu sont avant tout des intérieurs. De toute évidence, nous sommes à l’intérieur d’une mine. Cependant, au cours de l’aventure, nous sommes tombés sur différents scénarios qui montrent un jeu de lumière très réussi, donnant au titre une variété dans cet aspect, ce qui est apprécié.

Bien sûr, les endroits sombres continuent d’abonder, ce qui peut parfois être ennuyeux quand il s’agit de trouver cet élément à l’écran qui débloque le puzzle. En revanche, certaines textures des scénarios sont quelque peu diffuses, notamment dans la version portable de la console, rendant le résultat global un peu moche.

En terminant avec cette partie graphique, la physique des éléments est très bien réalisée, tant pour le Scarabeus que pour les balles dans les parties de golf miniature. Ce problème est très important, car un mauvais contrôle dans cette section conduit à la frustration des joueurs, ce que Steamroll gère très bien. Bien sûr, cela n’obtient pas toujours le résultat optimal, car dans certaines énigmes, les rampes ne fonctionnent pas aussi bien qu’elles le devraient.

Quant à la durée de Steamroll: Rustler Edition, cela dépend en grande partie de votre habileté aux énigmes, mais elle peut aller de 5 à 8 heures, en le tirant vers le haut. Durée normale dans ces types de jeux, même si elle peut augmenter davantage si l’on essaie de terminer chaque phase à 100%, avec trois objectifs en fonction du temps et des ressources dépensées.

Enfin, la section sonore passe sans douleur ni gloire. Il est vrai qu’il y a des mélodies qui rendent l’aventure agréable, et qu’en général elles ne se lassent pas. Mais les effets sonores sont un peu plus répétitifs. Après tout, nous avons passé toute la trajectoire à lancer des balles et à en conduire une plus grosse.

Soyez la balle, soyez la balle

Nous avons suivi les conseils de Stan à Space Jam: « Concentrez-vous sur le ballon, visualisez où vous voulez aller, soyez le ballon. » Quelque chose qui s’applique parfaitement à Steamroll: Rustler Edition, dans lequel nos mains au volant du Scaberius décideront de notre succès, à la fois pour nous déplacer dans la mine et pour surmonter chaque puzzle auquel ils nous placent.

Nous sommes donc confrontés à un titre qui cherche ce mélange de raconter une histoire avec des mécanismes de golf miniature pour les énigmes, quelque chose qui s’engage à mesure que nous avançons. Et même si vous avez des domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer, vous avez raison avec votre imagination de vos énigmes. En bref, Steamroll: Rustler Edition est un bon choix pour ceux qui aiment les puzzles et pour ceux qui veulent toucher le jackpot (mentalement, grossièrement).