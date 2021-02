Édition légendaire de Mass Effect: le bon, le mauvais et les épines de notre côté

Édition légendaire de Mass Effect a finalement été confirmé; nous avons tous promis d’agir super surpris par cela.

La bonne nouvelle est que, le 14 mai 2021, les joueurs pourront à nouveau entrer dans une saga étendue à travers l’univers avec chaque DLC (qui était une quantité enivrante de contenu dans les deuxième et troisième itérations) et qu’ils sont mis à jour et retravaillés.

Cette deuxième déclaration semble promettre des solutions à venir pour la panoplie de problèmes que l’original Effet de masse souffre toujours de sur PC, des personnages qui se transforment dans le vide, de l’accélération de la souris et de chaque facette époustouflante entre les deux, Electronic Arts a simplement choisi de ne pas consacrer de ressources à la réparation.

Au fur et à mesure que la trilogie gagnait du terrain, Bioware et EA a lentement commencé à investir plus de ressources dans le contenu de l’opéra spatial épique jusqu’à ce qu’ils se retrouvent à l’autre bout du spectre: des femmes Barbie-doll, d’étranges arbres de dialogue qui semblaient gêner les personnages plus qu’ils ne l’avaient mis en place, et un franc incapacité à appuyer sur une gâchette qui a dégénéré dans le troisième et dernier chapitre.

On ne parle pas de Mass Effect Andromeda ici, ça n’existe pas.

Dans l’ensemble, il y a de nombreuses raisons d’être heureux que Bioware revisite le commandant Shepard et le désir de coucher avec tous les extraterrestres possibles.

Sauf qu’il semble risquer de rater la marque dans le remake à peu près de la même manière que La Legend of Zelda: Masque de Majora a réussi à manquer le ton de l’effroi d’un mille hyrulien.

À partir de brefs extraits vus jusqu’à présent, de nombreux segments qui offrent un sentiment de terreur sombre et inquiétant ont été allégés en échange de l’introduction de certains reflets d’objectif classiques, le femShep endurci au combat qui a orné les deux premiers titres est échangé contre le feu rouge tête bataille-Barbie dans le troisième.

Pour être clair, ce sont des modifications apparemment infimes qui, espérons-le, ne feront pas grand-chose pour modifier le flux et le reflux du rythme dans les trois actes, mais modifier les styles de personnages classiques avec des scènes légendaires pourrait suffire à faire rechigner certains puristes au remake.

Parallèlement aux changements stylistiques, EA a déclaré qu’il apportait des « améliorations de construction du monde » avec des détails supplémentaires apportés à plusieurs mondes allant de Feros à Eden Prime, et même en jetant un coup d’œil à quelques boss qui pourraient sans doute être mis au point.

Quatre mois jusqu’à ce que nous puissions voir si Bioware l’a encore en eux pour rappeler ce qui a fait que tout le monde est tombé amoureux du studio à l’origine. L’anticipation est écrasante.