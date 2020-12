Édition Heritage 60. La Jaguar F-Type remporte une édition spéciale pour 60 ans de la E-Type

En préparation du 60e anniversaire de ce qui fut l’un des modèles les plus emblématiques de l’histoire du constructeur britannique, Jaguar promet de marquer les 60 ans depuis le lancement du célèbre Type-E, avec une édition spéciale du modèle qui, aujourd’hui, est le successeur du sport éternel de Coventry: la Jaguar F-Type Heritage 60 Edition.

Baptisée Jaguar F-Type Heritage 60 Edition et avec une production réduite à seulement 60 exemplaires, cette nouvelle version spéciale et limitée de la voiture de sport biplace de la marque britannique promet d’être désormais disponible sur tous les marchés mondiaux – la Chine est le seule exception – dans les configurations Coupé et Cabriolet.

Finie par la division de personnalisation de Jaguar Land Rover SV, cette version commémorative de la F-Type sera équipée, de série, non seulement d’une transmission intégrale permanente, mais également d’un V8 de 5,0 litres développant 575 ch de puissance. Et permettant des services qui passent par une accélération de 0 à 100 km / h en 3,5 secondes, ainsi qu’une vitesse maximale annoncée de 299 km / h.

LIRE TROP

Jaguar célèbre le 60e anniversaire de la E-Type avec une édition anniversaire… par paires

Se souvenir du E-Type

À l’extérieur, la Jaguar F-Type Heritage 60 Edition sera proposée, uniquement et uniquement, dans la couleur Sherwood Green, la même que celle appliquée dans la E-Type d’origine et que la marque britannique n’a pas disponible depuis les années 60 du siècle dernier. En plus de cette nouvelle fonctionnalité, il y a aussi plusieurs détails en noir brillant et métallique, également inspirés du modèle emblématique, ainsi que des roues à rayons avec des applications noires brillantes de 20 ″ et des étriers de frein noirs.

En passant à l’intérieur de l’habitacle, une autre série de changements, inspirée du modèle anniversaire, à commencer par de nouveaux revêtements en cuir bicolore, Caraway et Ebony Windsor, et des appuie-tête avec le logo E-Type 60th incrusté.

Il y a aussi une finition en aluminium sur la console centrale, ainsi que les coques de rétroviseurs, un emblème commémoratif, une plaque numérotée et des tapis personnalisés.

Fabriqué à Castle Bromwich… avec un prix égal

Enfin, Jaguar Land Rover révèle également que la Jaguar F-Type Heritage 60 Edition sera produite dans l’usine du constructeur à Castle Bromwich, la finition devant être effectuée dans l’usine Jaguar Special Vehicle Operations dans le Warwickshire.

Au Royaume-Uni, cette édition spéciale et commémorative sera au prix de 122 500 GBP, soit environ 135 000 EUR. Cette valeur représente également une augmentation considérable par rapport au peu plus de 80 mille euros que coûte le prix d’entrée au Portugal…

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂