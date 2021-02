Édition anniversaire. Volkswagen prépare la Golf GTI ’45 Edition ‘

Célébrant l’idée vieille de 45 ans, Volkswagen prépare une édition spéciale et commémorative de «l’éternelle» Golf GTI, baptisée précisément «45 Edition». La date de sortie, cependant, n’a pas encore été officialisée.

Au fur et à mesure que le British Auto Express avance, cette nouvelle version plus raffinée de la Golf GTI, qui cherche à marquer les 45 ans qui se sont écoulés depuis le lancement de la première version du modèle, puis l’année 1976 devait venir, en gros, avec le même front que l’actuel GTI Clubsport, dans lequel seule une «lèvre» inférieure plus proéminente diffère.

En plus de ces détails, des roues à rayons noirs, avec un rouge froid autour de la jante, séparées par des jupes latérales plus proéminentes, reliant les deux passages de roue, sur un flanc où le numéro «45» apparaît toujours à côté des roues arrière.

En plus d’un look plus agressif, la Golf GTI 45 Edition devrait également recevoir des ajustements de la suspension et du système de freinage

À l’arrière, les célèbres sorties d’échappement rondes aux dimensions généreuses, dans ce cas, avec une finition noire.

Passant à l’habitacle, la Volkswagen Golf GTI ’45 Edition ‘devrait avoir des sièges avant sportifs avec un emblème gravé’ 45 ‘, et il n’est pas surprenant qu’ils apparaissent également recouverts, en partie, de tissu à motif écossais, comme l’était le tradition des générations précédentes.

A confirmer également, la possibilité se présente que le modèle en vienne à utiliser la désignation GTI, ou peut-être même le nom Clubsport, synonyme de plus grande puissance. Comme, d’ailleurs, cela se passe déjà dans les versions commerciales, avec la GTI annonçant 245 ch de puissance et 370 Nm de couple, tandis que Clubsport atteint 300 ch et 400 Nm.

En raison de l’importance de la célébration, il est également possible que cette édition spéciale commémorative enregistre également des coups sur la suspension et sur le système de freinage, afin de garantir une performance plus en phase avec le look «travaillé» du maquette.

La Volkswagen Golf GTI fête cette année 45 ans d’existence

Enfin, à déterminer, c’est la date de lancement de cette nouvelle édition, qui s’annonce particulièrement contestée, ainsi que le prix de celle-ci. Une information que Volkswagen devrait toutefois être chargée de divulguer prochainement…

