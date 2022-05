Edie Falco jouera la mère de Pete Davidson dans Peacock’s Bupkis

Edie Falco a été choisi pour Bupkis, la prochaine série Peacock de Pete Davidson. Elle jouera la mère de Davidson dans la série, qui est décrite comme « une version augmentée et fictive de la vraie vie de Davidson ». Falco et Davidson ont annoncé la nouvelle aujourd’hui lors de la présentation initiale de NBCUniversal aux acheteurs de publicités de Madison Avenue. La comédie en direct d’une demi-heure a été reprise par Peacock en avril.

Le showrunner de Bupkis, Davidson, est co-scénariste et producteur exécutif, aux côtés de Le roi de State Island collaborateurs Dave Sirius et Judah Miller. Lorne Michaels de Broadway Video (Saturday Night Live), Andrew Singer (Documentaire maintenant !), et Erin David (Vampires contre. le Bronx) serviront également de producteurs exécutifs.

Falco est lauréat d’un Emmy, de la Screen Actors Guild et d’un Golden Globes Award. Elle est bien connue pour son rôle de Carmela Soprano sur HBO Les Sopranos. Elle est entrée dans l’histoire en jouant la femme de Tony Soprano, devenant la première actrice à remporter des Emmy Awards pour la comédie et le drame. Elle a ensuite joué dans Showtime’s Infirmière Jackie en tant que personnage titulaire. Elle apparaîtra dans le prochain Avatar : la voie de l’eau et Avatar 3 en tant que général Ardmore.

Le roi de Staten Island Également inspiré de la vie de Davidson

Bupkis est le deuxième projet à s’inspirer de la propre vie de Davidson, après Le roi de Staten Island. Inspiré par des parties de sa vie, Le roi de Staten Island a été co-écrit par Davidson, Sirius et Judd Apatow (Le rêve américain de George Carlin). Le film mettait en vedette Davidson, Bel Powely (Journal d’une adolescente) et Ricky Vélez (Maître de rien). Marisa Tomei a joué la mère de Davidson, Margie, dans le film.

La réimagination de la vie de Davidson suit Scott Carlin, 24 ans, originaire de Staten Island. Scott est un décrocheur du secondaire qui rêve de devenir tatoueur, vivant à la maison avec sa mère et sa sœur. La comédie dramatique a abordé un sujet lourd, Scott se réconciliant avec le nouveau partenaire romantique possible de sa mère, un pompier. C’est un ajustement difficile pour Scott, dont le père (tout comme celui de Davidson) était un pompier qui a perdu la vie lors des attentats du 11 septembre.

Pour son travail sur le film, Davidson a été nominé aux 2020 Hollywood Critics Association Mid-season Awards du meilleur acteur et du meilleur scénario original. Avant de rejoindre le casting de Saturday Night Live en 2014, Davidson a eu des rôles mineurs sur Brooklyn neuf-neuf et Amis du peuple. L’humoriste a également joué dans La grande adolescence et apparaîtra, face à Kalye Cuoco, dans la comédie romantique Rencontrez mignon.

