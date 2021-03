Edie Falco est Hillary Clinton dans Impeachment: American Crime Story FX Series

Les Sopranos Star Edie Falco jouera Hillary Clinton dans la prochaine série d’anthologies Mise en accusation: American Crime Story. La troisième saison de la série FX, l’émission se concentrera sur le tristement célèbre scandale Bill Clinton impliquant Monica Lewinsky dans les années 1990. Il est basé sur le livre de Jeffrey Toobin Une vaste conspiration: la véritable histoire du scandale sexuel qui a presque fait tomber un président.

Falco, 3 fois lauréat d’un Emmy, rejoint le projet après des mois de négociations. En 2019, le chef de FX John Landgraf a affirmé qu’Hillary ne serait pas «l’un des personnages principaux» de l’histoire, mais le casting de Falco suggère qu’elle aura un rôle plus important qu’on ne le pensait initialement. Falco rejoint un ensemble de casting pour Mise en accusation cela inclut également Sarah Paulson comme Linda Tripp, Beanie Feldstein comme Monica Lewinsky, Clive Owen comme Bill Clinton et Annaleigh Ashford comme Paula Jones. Betty Gilpin et Billy Eichner co-vedette respectivement Ann Coulter et Matt Drudge.

Sarah Burgess écrit Impeachment: American Crime Story et sera productrice exécutive aux côtés du créateur de la série Ryan Murphy, Nina Jacobson, Brad Simpson, Brad Falchuk, Larry Karaszewski, Scott Alexander, Alexis Martin Woodall, Hannah Fidell, Sarah Paulson et Beanie Feldstein. . La vraie Monica Lewinsky est productrice aux côtés d’Henrietta Conrad et Jemima Khan. Aucun des Clinton n’est personnellement impliqué dans le projet.

Falco a trouvé une grande renommée avec son rôle principal en tant que Carmela Soprano dans la série HBO Les Sopranos, un rôle qui lui a valu six nominations aux Emmy et trois victoires. Elle a également joué le rôle de l’infirmière Jackie Payton dans la célèbre série Showtime Infirmière Jackie entre 2009 et 2015, remportant six autres nominations aux Emmy et une victoire pour Meilleure actrice principale dans une comédie. Fans du drame de la prison de HBO Oz se souviendra également de Falco jouant Diane Whittlesey dans les saisons précédentes de l’émission. Elle est également attachée à la prochaine Avatar suites de James Cameron.

La première saison de American Crime Story, doublé Le peuple contre OJ Simpson, mettait en vedette Cuba Gooding Jr.en tant que célèbre star de la NFL notoirement acquittée des accusations de double homicide dans les années 1990. Diffusée en 2016, la série a été un succès, engendrant des plans pour développer des saisons supplémentaires sur différentes histoires de crimes réels. En 2018, la deuxième saison, L’assassinat de Gianni Versace, explore le meurtre du créateur Gianni Versace par le tueur de folie Andrew Cunanan. Avant de s’installer Mise en accusation, le plan initial pour la saison 3 était de se concentrer sur l’ouragan Katrina et ses conséquences.

Alors que Falco jouera Hillary Clinton dans une série télévisée, la vraie Hillary est aussi, assez curieusement, en train de se plonger dans la fiction policière. Il a été récemment rapporté que l’ancien espoir présidentiel avait écrit son premier roman. Un thriller appelé État de terreur, le livre explore un monde de « diplomatie et de trahison à enjeux élevés » avec un gouvernement « dangereusement déconnecté » au milieu d’une série d’attaques terroristes. Le livre sortira le 12 octobre 2021.

À l’origine, Mise en accusation devait être diffusé avant l’élection présidentielle de 2020 entre Donald Trump et Joe Biden. Les conflits de planification ont forcé un retard, et une nouvelle date de début pour la série n’a pas encore été fixée. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets: American Crime Story