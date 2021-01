Edge of Tomorrow 2 se produira une fois que Tom Cruise et Emily Blunt se seront tous deux engagés dans le scénario

En 2014, Tom Cruise a pris une pause pour faire plus Mission impossible films à nous donner Bord de demain, un film de science-fiction enivrant et au rythme rapide sur les envahisseurs extraterrestres en boucle dans le temps, et le seul homme, joué par Cruise, qui se fait prendre dans la boucle et doit mourir encore et encore en essayant de découvrir un moyen de mettre fin à l’invasion . Le film est devenu un succès culte et les fans réclament une suite. Dans une interview avec Collider, le réalisateur du film, Doug Liman, a révélé que Bord de demain 2 ne peut être éclairé que par les principales stars du film, Tom Cruise et Emily Blunt.

«J’ai toujours été intéressé par l’idée qu’une suite soit plus axée sur les personnages que le premier film, car ce n’est pas comme ça que les choses se font normalement. C’est ma démarche lors du développement de la suite et parce que Tom Cruise et Emily Blunt sont tellement phénoménaux des acteurs. Parfois, la suite doit simplement avoir plus de puissance de feu ou plus d’explosions, mais aucun effet visuel ne va surpasser ce que vous allez obtenir d’une grande scène interprétée par Tom Cruise et Emily Blunt. C’est l’une de ces choses où si Tom, Emily et moi disions: «nous sommes prêts à appuyer sur la gâchette de ce script», c’est Tom Cruise et Emily Blunt, le film est réalisé. C’est à peu près ainsi que fonctionne Hollywood. Les étoiles sont les gardiens. Si vous pouvez convaincre Tom Cruise et Emily Blunt de s’engager dans le film, cela arrivera. «

Bord de demain a été loué non seulement pour ses scènes d’action, mais aussi pour sa prémisse centrale de jour de la marmotte placé dans un cadre d’action. Selon Doug Liman, il a dû se battre longtemps et durement pour garder la nature sinueuse de l’histoire intacte, car le studio voulait qu’il fasse un style d’action simple et shoot-em-up sur une invasion extraterrestre.

« [Making a sequel is] une barre très haute parce que c’était un film vraiment difficile à faire. Lorsque vous essayez de développer un film avec un monde qui implique un voyage dans le temps, vous réalisez rapidement que les humains ne voyageront jamais dans le temps car il y a tellement de paradoxes. Vous pouvez difficilement traverser un scénario. À un moment donné pendant le développement du scénario du premier film, Warner Bros m’a dit: «A-t-il besoin de voyager dans le temps? Peut-être qu’il pourrait juste combattre des extraterrestres. J’étais comme: ‘Eh bien, si vous voulez que je fasse ce film, il le fait. Je ne suis pas intéressé par les extraterrestres, je suis intéressé par la répétition de la partie du jour. ‘ »

Liman a poursuivi en révélant que le scénario du Bord de demain la suite n’est toujours pas terminée. Ce qui donnerait un énorme coup de pouce au projet serait si Tom Cruise et Emily Blunt confirmeraient leurs dates pour le projet. Étant donné que les deux acteurs ont exprimé leur volonté de revenir dans la franchise, il est probable que nous obtiendrons la suite tant attendue à un moment donné dans le futur. Espérons simplement que les deux pilotes ne sont pas dans leurs soixante-dix ans lorsque cela se produira. Collider a apporté cette nouvelle en premier.

