Edge of Tomorrow 2 Script est vraiment cool et prometteur taquine Emily Blunt

Reste à savoir s’ils trouveront un jour le temps de le faire, mais Emily Blunt estime que le Bord de demain 2 le script est vraiment cool et prometteur. Blunt a joué aux côtés de Tom Cruise dans le film de science-fiction / action de 2014 qui est finalement devenu un succès relativement modeste au départ qui a trouvé un public beaucoup plus grand dans les années qui ont suivi. Des plans se préparent pour une suite depuis des années maintenant, mais ils ne se sont pas tout à fait concrétisés. Bien que Blunt pense que c’est juste une question de timing.

L’acteur fait actuellement la promotion de son nouveau film Thym sauvage des montagnes. Lors d’une récente entrevue, elle a été interrogée sur le statut de Bord de demain 2. Emily Blunt admet que la planification avec tout le monde est devenue un problème, mais le script dont ils disposent est solide. C’est en cours et ils veulent le faire. Voici ce qu’elle avait à dire.

« Oui, [the script] est vraiment prometteur et vraiment, vraiment cool. Je ne sais juste pas quand tout va s’aligner, tu vois ce que je veux dire? Entre tous nos horaires, il faudrait juste que ce soit le bon moment. Mais il y a quelque chose en cours, c’est sûr, c’est une excellente idée. Une bonne idée. »

Edge of Tomorrow a été réalisé par Doug Liman et est basé sur le roman graphique All You Need is Kill. Le film voit un général militaire joué par Tom Cruise qui finit par vivre le même jour encore et encore tout en combattant une race extraterrestre envahissante. Le marketing, à bien des égards, a échoué l’adaptation. Le slogan Répéter en direct était aussi, à un moment donné, le titre, ce qui a conduit à une certaine confusion. Mais les critiques et le public ont adopté le film et il a rapporté 370 millions de dollars au box-office. Ce chiffre, à lui seul, est assez bon, mais le budget déclaré de 178 millions de dollars a nui à sa rentabilité.

Mais les fans passionnés et le désir des personnes impliquées de continuer l’histoire ont maintenu la suite en vie au fil des ans. Malheureusement, les personnes impliquées sont parmi les plus grands noms d’Hollywood. Tom Cruise tourne actuellement les deux Mission: impossible 7 et Mission: impossible 8 dos à dos avec le réalisateur Christopher McQuarrie, qui a écrit le scénario de Edge of Tomorrow. Il devrait revenir en tant que producteur. Emily Blunt, quant à elle, a Un endroit tranquille, partie II arrivant l’année prochaine, avec des projets comme L’anglais et Ne s’affaiblit pas sur sa liste de choses à faire. Sans oublier que Cruise et Doug Liman se préparent actuellement à tourner un film dans l’espace pour Universal Pictures.

Doug Liman a précédemment déclaré qu’il espérait se déplacer pour Bord de demain 2 une fois que Tom Cruise a terminé avec les deux suivants Mission impossible films. À un moment donné, la suite allait sous le titre Live Die Repeat and Repeat. Reste à savoir si cela colle ou non. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de nouvelles mises à jour seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

