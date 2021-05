Edge of Tomorrow 2 avait un scénario incroyable, mais Emily Blunt ne sait pas ce que l’avenir nous réserve

La bonne nouvelle pour ceux qui attendaient de voir Bord de demain 2 est qu’Emily Blunt dit que le script est incroyable. La mauvaise nouvelle est qu’elle doute toujours que le film se produise à ce stade. Nous attendons depuis près de sept ans et, pour diverses raisons, le temps de voir Blunt se réunir avec Tom Cruise est peut-être passé.

Bord de demain a été initialement publié en 2014. Il a fait juste assez d’argent pour que les discussions sur la suite aient lieu. Le réalisateur Doug Liman, avec Tom Cruise et Emily Blunt, ont contribué à maintenir le projet en vie. Lors d’une récente interview, Blunt a expliqué que la version du scénario qu’elle avait lu était assez impressionnante, même si elle reste incertaine du sort du film. Voici ce qu’elle avait à dire à ce sujet.

« C’était un script incroyable, mais je ne sais tout simplement pas ce que l’avenir lui réserve. J’ai lu un script qui était vraiment en très bon état, mais c’est juste une question de savoir si cela peut même arriver maintenant. Je ne le fais pas. ayez la réponse claire sur celle-là. «

Emily Blunt a fait des commentaires similaires ces derniers temps. Lors d’une autre interview récente avec Howard Stern, l’actrice a expliqué que la suite pourrait tout simplement être trop chère à faire. Elle a également fait l’éloge du scénario l’année dernière, le qualifiant de cool et de prometteur. Mais c’est le cinéma, après tout, et l’aspect commercial des choses pourrait bien l’empêcher de se concrétiser.

Sans l’aide d’une célèbre campagne de marketing confuse, Bord de demain a gagné un peu plus de 100 millions de dollars sur le marché intérieur au box-office, tout en remportant un total de 370 millions de dollars dans le monde grâce à une meilleure performance à l’étranger. Ce n’est certainement pas mal du tout, même si le budget de production déclaré de 178 millions de dollars complique les choses, en termes de profit.

C’est en partie pourquoi la suite a mis beaucoup de temps à décoller. Warner Bros. n’a pas gagné assez d’argent pour envisager Bord de demain 2 une priorité absolue. Mais ce n’était pas non plus un flop pur et simple. L’autre point clé est que le premier film a été très apprécié et a trouvé un public plus large en vidéo personnelle. Malheureusement, Emily Blunt et Tom Cruise ont été incroyablement occupés, ce qui n’a pas aidé les choses. De plus, dans un monde post-pandémique, de nombreux budgets de production ont gonflé avec des mesures de santé et de sécurité supplémentaires qui ont été mises en place.

Tout cela pour dire qu’il est facile de comprendre pourquoi ce film n’est peut-être pas une chose sûre. Mais des choses étranges se sont produites. Sans oublier qu’à l’ère des guerres de streaming, tout peut littéralement arriver. Disons que HBO Max a décidé de tourner Bord de demain 2 dans une pièce de théâtre en streaming, soit comme un film ou peut-être même une mini-série? Cela semble crédible. À ce stade, c’est purement hypothétique. Il y a de l’espoir. Emily Blunt ne retient tout simplement pas son souffle en attendant que cela se produise enfin. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de nouvelles mises à jour sur le projet seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Entertainment Weekly.

