Edgar Wright révèle pourquoi il n’a pas encore vu « Ant-Man »

Depuis les années 1980, il y a eu des tentatives pour faire un film inspiré de « Ant-Man », un personnage de Marvel Comics créé par les légendes de la presse écrite Jack Kirby, Larry Lieber et Stan Lee. Les efforts pour le porter au grand écran ont porté leurs fruits avec l’arrivée des années 2000 et la création de l’univers cinématographique Marvel.

Kevin Feige aurait accepté la proposition du cinéaste britannique Edgar Wright et de son partenaire créatif, le scénariste Joe Cornish. Wright a tenu bon pendant le développement du film, ce qui a obligé Cornish à terminer un total de trois brouillons en 2011, en commençant par des tests de caméra en 2012.

Wright avait déjà un plan de production pour le film lorsqu’il a terminé le tournage de « The World’s End », en commençant par le processus de casting en 2013, date à laquelle Paul Rudd a été choisi pour jouer son rôle principal, Scott Lang. Cependant, le réalisateur a annoncé son retrait du projet en mai de la même année en raison de fortes différences créatives avec le studio.

Marvel Studios a annoncé un mois plus tard l’arrivée du réalisateur Peyton Reed, tandis que Rudd a rejoint Adam McKay, connu pour son travail sur des films tels que « Anchorman » ou « Talladega Nights », pour mettre au point le nouveau scénario du film, qui était complètement dirigé pour la comédie. Les anciens et les nouveaux scénaristes du film ont reçu des crédits de développement.

Edgar Wright a été extrêmement actif dans la promotion de son nouveau film mystère « Last Night in Soho », se tournant vers Reddit pour répondre à toutes sortes de questions de ses fans. L’un d’eux l’a interrogé sur ses réflexions sur la version Marvel Studios de « Ant-Man ».

Wright, diplomatiquement, a noté qu’il n’avait pas encore pu la voir, ceci dans le but de garder ses distances après avoir pris sa retraite du projet : « J’ai décidé de ne pas la voir donc je n’ai jamais à dire aux gens ce que je pense d’elle. Cela dit, j’étais dans un avion une fois et un gars à côté de moi la regardait et c’était un peu inconfortable. »

Edgar Wright avait déjà partagé cette expérience dans l’avion lors de la promotion de « Baby Driver » en 2017. Pourtant, le cinéaste semble prendre les choses en main et de bonne humeur à chaque fois qu’il est interrogé sur le sujet. Actuellement, Marvel Studios est en production « Ant-Man and the Wasp: Quantumania », le troisième volet de la franchise. Sa première devrait avoir lieu à l’été 2023.