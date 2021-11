Edgar Wright pourrait ne pas revenir à Direct Baby Driver 2

Smoktech Résistance TFV8 Baby V2 - Pack de 3 - Smok- Genre : A2 0.2ohm

Résistances de rechange pour la version 2.0 du célèbre clearomiseur TFV8 Baby de Smok. Fabriquées exclusivement avec du Mesh, les résistances Baby V2 ne vous offrent que le meilleur de la vape riche en saveurs et en vapeur, tout en promettant une durée de vie accrue. Six modèles de résistances sont disponibles. Vous aurez le choix entre les séries A et leurs conceptions en Mesh, les séries K et leurs montages multi-coils classiques, ou encore les modèles S1 et S2 et leurs puissances réduites pour matériels peu puissants.- Résistance Baby V2 A1 0.17ohm, Simple-Mesh standard, à utiliser entre 110 et 130w.- Résistance Baby V2 A2 0.20ohm, Dual Cobra Mesh, à utiliser entre 85 à 105w. - Résistance Baby V2 A3 0.15ohm, Triple Cobra Mesh, à utiliser entre 80 à 90w.- Résistance Baby V2 K1 0.20ohm, Quad-coils en parallèle, à utiliser entre 90 à 120w.- Résistance Baby V2 K4 0.15ohm, Octuple-coils (4 montages dual-coils), à utiliser entre 60 à 80w.- Résistance Baby V2 S1 0.15ohm, Simple Mesh standard réduit et plus économique, à utiliser entre 60 à 70w.- Résistance Baby V2 S2 0.15ohm, Quad-coils surdosés en coton, pour une vape plus serrée, à utiliser entre 45 à 60w.Les clearomiseurs compatibles- Clearomiseur TFV8 Baby v2InformationLes résistances sont des consommables que l'on doit renouveler de manière régulière, quelle que soit votre clearomiseur, pour éviter tout désagrément lors de votre vape, mauvais goût ou encore un gout de brûlé au fond de la gorge. Toutes nouvelles résistances doivent être préalablement imbibées de eliquide pendant environ 10 minutes pour que le coton à l'intérieur de la résistance ai bien le temps d'imprégner le liquide et ensuite remplir votre réservoir de eliquide. Le montage des résistances est quelque chose de simple et ne change pas d'une marque à l'autre. Attention ne chauffer par votre résistance à nu cela pourrait abimer votre résistance.Quand changer la résistanceUne résistance à une durée de vie d'environ 2 semaines, cela peut varier d'un vapoteur a l'autre suivant l'utilisation. Vous remarquer immediatement si une résistance est bonne à changer, car le goût de votre eliquide va commencer à s'estomper et par la suite vous n'allez plus ressentir le goût de votre eliquide. Un goût de brulé commencera alors a venir vous gratter la gorge c'est le signe que votre résistance doit être changer. Il est notament possible a l'oeil nu de vérifier si votre résistance et à changer, si votre résistance dispose de résidu noiratre c'est qu'il est temps de la changer. Il est possible de nettoyer votre résistance, il faut dans ce cas là les nettoyer uniquement avec de l'eau et laisser sécher pendant plusieurs heures mais nous vous recommandons tout de même de changer votre résistance.Note de l'équipe: Les eliquides très sucré ont tendance à encrasser les résistances plus vite que les autres eliquides. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTISSEMENT: conserver hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. Éviter tout contact pendant...