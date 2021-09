Edgar Wright invite à ne pas dévoiler la fin de « Last Night In Soho »

Maisonetstyles Table à manger avec allonges 160/200 cm en bois gris et blanc - EDGAR

Craquez pour cette magnifique table à manger avec allonges . Elle est assez pratique et utile. Avec cette table, vous ne manquerez plus de place pour vos invités surprises. Elle vous permet de disposer de plus d'espace grâce à ses allonges. Réalisée en panneaux de particules et en bois de bayur, cette table à manger extensible est robuste et bien solide. En plus dêtre solide elle est belle et élégante en raison de son joli coloris gris et blanc. Vous pouvez lassortir à une table basse de la même gamme EDGAR pour un confort plus optimal. Couleur : blanc et gris Matière : panneaux de particules et bois de bayur Dimensions (L x l x h cm) : 160/200 x 90 x 75 cm Poids : 45 kg Livré prêt à monter