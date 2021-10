Edgar Wright explique pourquoi il n’y aura pas « Shaun of the Dead 2 »

Avec l’avant-première de « Last Night In Soho », la carrière de scénariste et écrivain d’Edgar Wright s’apprête à prendre un virage complètement différent de la comédie, ce à quoi le cinéaste nous avait déjà préparé depuis l’avant-première de « Baby Driver » en 2017.

Pourtant, le réalisateur britannique avait déjà anticipé son intérêt pour les films d’horreur avec ses débuts, la comédie zombie « Shaun of the Dead », sortie en 2004 avec l’étonnant duo composé de Simon Pegg et Nick Frost, qui interprètent Two friends who must deal avec la peste des zombies qui s’est manifestée dans les rues de Londres.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Orc de « Le Seigneur des Anneaux » a été inspiré par Harvey Weinstein

La combinaison « Pegg / Frost » serait un élément commun dans le reste de la soi-disant « Trilogie Cornetto », bandes de comédie dans lesquelles, bien qu’elles n’aient pas de relation dans leur sujet, elles ont comme dénominateur commun la présence des deux acteurs, ainsi qu’une saveur spécifique de crème glacée « Cornetto ». Les deux autres volets seraient la comédie policière « Hot Fuzz » en 2007 et l’apocalyptique « The World’s End » en 2013.

À ce jour, Edgar Wright se caractérise par l’absence de séquelles dans sa filmographie (une séquence qui sera sur le point de se terminer, puisqu’une suite pour « Baby Driver » est en développement). Et alors que le cinéaste a toujours été caractérisé par des rebondissements imprévisibles lors du choix de son prochain projet, une chose est claire : il ne fera pas de suite à « Shaun of the Dead ». Ou du moins c’est ainsi qu’il l’a exprimé à SFX Magazine.

Selon Wright, la raison pour laquelle il n’est pas revenu au genre de la comédie d’horreur est qu’il considère avoir dit tout ce qu’il avait à dire sur le sujet avec « Shaun of the Dead », notant qu' »il est difficile d’y revenir, même en tant que producteur ».

Parfois, on m’envoie des cassettes de personnes qui veulent faire le prochain et qui veulent que je participe en tant que producteur. Mais j’ai du mal à couvrir à nouveau le même territoire.

Vous pourriez aussi être intéressé par: George Clooney ne laissera pas sa femme regarder « Batman & Robin »

Edgar Wright conclut que c’est la nature exténuante qui l’empêche de vouloir une suite à ce film, notant qu’une production de ce calibre prend environ trois ans, ce qui signifie qu’il faut vraiment aimer ce film pour y passer autant de temps. . Il conclut qu’il a déjà mis un terme à l’affaire, il n’est donc même pas intéressé à servir de producteur sur une hypothétique suite.