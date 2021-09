Edgar Wright demande à l’audience d’hier soir à Soho Preview de ne pas révéler de spoilers

La nuit dernière à Soho a été présenté en première hors compétition au 78e Festival du film de Venise le week-end dernier de la fête du Travail. Alors que le public de l’avant-première a pu regarder la première du film à venir, le réalisateur Edgar Wright a pris sur lui de s’assurer qu’aucun spoil ne soit jamais révélé au public avant la date de sortie du film. Les La nuit dernière à Soho réalisateur a écrit une lettre au monde et l’a publiée sur son compte Twitter. Consultez la lettre du réalisateur Edgar Wright ci-dessous.

« Dans La nuit dernière à Soho, notre héroïne Eloïse part en voyage. D’abord de la campagne à la ville, puis à un autre moment. J’aimerais que le public fasse également ce voyage lors de la sortie du film le 29 octobre. Nous avons volontairement repoussé le film à cette date d’automne, non seulement pour qu’il puisse, espérons-le, être visionné sur le plus grand écran possible, mais aussi pour que les nuits soient plus longues et que le public puisse avoir froid… littéralement. Moi-même et les acteurs et l’équipe de La nuit dernière à Soho sont si heureux d’être présentés en avant-première à la Mostra de Venise et aimeraient vous demander, à vous, nos premiers téléspectateurs, de garder les secrets à l’intérieur afin que d’autres puissent les découvrir plus tard. En écrivant sur le film, nous aimerions que tous ceux qui le voient découvrent l’histoire avec Eloise. Alors, s’il vous plaît, si vous le pouvez, gardez l’expérience intacte pour les futurs publics afin que ce qui se passe dans La nuit dernière à Soho, reste à Soho… »

Au bas de la lettre, il semble également avoir été signé par Edgar Wright et les acteurs et l’équipe. La nuit dernière à Soho est un film d’horreur psychologique britannique réalisé par Edgar Wright. Le scénario du film a également été écrit par Edgar Wright lui-même, avec Krysty Wilson-Cairns. Produit par Tim Bevan, Eric Fellnar, Nira Park et Edgar Wright, le prochain film d’horreur psychologique ne devrait sortir qu’en salles le mois prochain. Last Night in Soho est distribué par Focus Features et Universal Pictures.

Le synopsis officiel du prochain film se lit comme suit : Une créatrice de mode en herbe est mystérieusement capable d’entrer dans les années 1960, où elle rencontre une chanteuse en herbe éblouissante. Cependant, le glamour n’est pas tout ce qu’il semble être, et les rêves du passé commencent à se fissurer et à se briser en quelque chose de bien plus sombre. La nuit dernière à Soho met en vedette Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith, Terence Stamp et feu Diana Rigg. Le film marque également les dernières apparitions au cinéma de Rigg et Margaret Nolan, tous deux décédés en septembre et octobre 2020.

La nuit dernière à Soho devait initialement sortir l’année dernière le 25 septembre 2020, mais a malheureusement été reporté au 23 avril 2021, en raison de la pandémie de COVID-19. Ensuite, le prochain film a été à nouveau retardé au 22 octobre, avant d’être retardé une dernière fois au week-end suivant. Le film d’horreur sera également le premier long métrage d’Edgar Wright depuis 2017. Sur le site Rotten Tomatoes, 78% des 18 critiques ont donné au film une critique positive, avec une note moyenne de 7,7/10.

Après avoir fait sa première mondiale au Festival du film de Venise 2021 le week-end dernier, La nuit dernière à Soho sera également projeté au Festival international du film de Toronto plus tard ce mois-ci. Une autre projection aura lieu le 10 septembre au Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg. Alors maintenant, vous avez entendu l’homme lui-même, quoi que vous sachiez sur le film à venir, veuillez révéler tout spoiler au monde. La nuit dernière à Soho est actuellement prévu pour une sortie en salles au Royaume-Uni et aux États-Unis le 29 octobre.

