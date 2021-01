Edgar Wright a terminé le scénario de « Baby Driver 2 »

Réalisateur britannique Edgar Wright Sa filmographie comprend des films dont le style de montage agile et la narration rapide l’aideraient à gagner une légion fidèle d’adeptes qui se sont convertis à partir d’œuvres telles que « Shaun des morts« Y Scott Pilgrim vs le monde«De vrais classiques cultes modernes.

2017 serait l’année où le cinéaste recevrait les éloges de la critique à travers «Chauffeur bébé», Qui rassemblerait trois nominations pour le oscar dans les catégories « Meilleur son », « Meilleur montage sonore » et « Meilleur montage ». Wright J’arriverais à construire une classe de maître dans ces sections pendant les premières minutes du film.

Après avoir révélé ses intentions de continuer l’histoire, le réalisateur affirmait il y a quelques années avoir terminé le premier brouillon de la suite, et ce serait l’année dernière quand Sony a donné le feu vert à sa production. Maintenant Wright confirmez que la version finale du script est déjà terminée.

« C’est écrit. En fait, j’en ai rédigé trois brouillons. C’est amusant. Vous avez des fans sur les réseaux sociaux qui disent « Qu’est-ce qui ne va pas avec bla bla bla » et vous savez qu’il y a une pandémie là-bas, non? Certaines choses me dépassent », disait le cinéaste à Variety en riant.

Lors de l’annonce de la suite, il a été rapporté que le studio chercherait une nouvelle actrice dans un personnage principal, qui serait un complément à Deborah, personnage joué par Lily James. Bien que la production devait commencer en 2020, la pandémie de COVID-19 aurait interféré avec ces plans.

Il est prévu que Ansel Elgort, protagoniste du premier opus, répète son rôle avec James, Jon Bernthal et CJ Jones. Malheureusement pour les fans de Wright, récemment la première de « Dernière nuit à Soho», Son nouveau film.

La production a connu beaucoup de détails pendant la pandémie. On s’attendait à ce que son arrivée dans les salles de cinéma soit prévue pour septembre 2020, passant en avril et enfin jusqu’en octobre 2021. Ceci est décrit comme le premier thriller de la carrière de son réalisateur et propose des performances de Thomasin McKenzie Oui Anya Taylor-Joy.