Édgar Vivar, M. Barriga sera-t-il dans « Voisins » ?

« El Chavo del 8″ Malgré le fait que le programme télévisé ne soit plus diffusé, beaucoup d’entre nous se souviennent de chapitres qui nous font sourire à tout moment de la journée, car comment ne pas le faire si beaucoup d’entre nous ont grandi avec les occurrences du quartier ‘Chavo’ .

PLUS D’INFORMATIONS: La fois où Édgar Vivar a fait mourir de peur Marie Antoinette de las Nieves lors d’une promenade

Cependant, au fil du temps, certains de ces personnages ne sont plus avec nous et d’autres continuent de faire rire tous leurs fans avec leurs occurrences, alors dans cette note nous allons vous dire qui de la distribution du « El Chavo del 8« ils continuent de jouir de leur grande popularité.

Edgar Vivar, l’acteur qui a donné vie aux personnages de M. Barriga Oui Non non, a gagné une place dans le cœur de tous les téléspectateurs. Bien qu’avant et après avoir participé à « El Chavo del 8« , le public se souviendra toujours de lui pour ces personnages qui ont sans aucun doute marqué un avant et un après dans sa vie.

PLUS D’INFORMATIONS: La fois où un programme sur Quico a été frustré en raison d’une condition rejetée par Carlos Villagrán

Edgar Vivar et son caractère de M. Barriga ont été les protagonistes de nombreux moments amusants, de Monsieur Ramon se cacher de lui pour ne pas payer le loyer, comme bien d’autres fois où le « chavito » l’a accidentellement frappé. Après avoir été en « El Chavo del 8« , Edgar apparaît dans « Voisins« .

EDGAR VIVAR SERA-T-IL LE SEIGNEUR BARRIGA DANS « VOISINS » ?

« Voisins » est une série télévisée de sitcom mexicaine créée en 2004 par l’acteur et réalisateur Eugène Derbez et basé sur la série espagnole « Il n’y a personne qui habite ici ». Il a commencé à émettre à partir du 10 juillet 2005 jusqu’à la date.

Dans cette série, il a fallu attendre le saison 12 qui est apparu Edgar Vivar jouer juste un personnage qui louait un appartement dans ce quartier. Dans son apparence, il a fait allusion à son caractère de M. Barriga mentionnant que cela lui rappelait celui qu’il louait il y a de nombreuses années à « Le garçon ».

Il a été récemment confirmé l’entrée de Edgar Vivar à la série, le personnage qu’il incarnera sera celui de ‘Hippolyte’ qui est un musicien qui fera sans aucun doute que le public se souviendra de la M. Ventre.

Edgar Vivar est connu pour avoir joué Señor Barriga, Ñoño, parmi d’autres personnages créés par Chespirito (Photo : Edgar Vivar / Instagram)

« Edgar est suivi par beaucoup de monde, on a grandi en le regardant sur le petit écran, j’aime sa comédie et j’ai eu envie de travailler avec lui, car son type d’humour est naturel tout comme celui de ‘Neighbours’, donc on était d’accord, le casting il s’est très bien intégré, c’est vraiment un régal de l’avoir cette saison », a noté le producteur Elie Solorio.

le 13 juin que cette nouvelle saison sera diffusée en avant-première sur la chaîne des stars qui diffusera le programme au 19h30. Il sera très nostalgique pour les téléspectateurs de le renvoyer en référence au rôle très nostalgique dans « El Chavo del 8 ».