Edens Zero anime en première sur Netflix cet automne

Plus de Hiro Mashima pour tout le monde, coupable. Il est confirmé que nous pourrons voir Edens Zero sur Netflix tout au long de cette année.

Suite au succès de Rave et Fairy Tail, le nouveau manga de Hiro Mashima a enfin débarqué à la télévision japonaise. Heureusement, et bien que nous devrons attendre un peu, nous pourrons voir Edens Zero sur Netflix en fin d’année.

La compte anime officiel a parlé de cette façon de ce week-end. Après la première des premiers épisodes, il est confirmé qu’en dehors des terres japonaises, nous pourrons également le voir. Cependant, cela ne se produira pas avant l’automne 2021. Autrement dit, lorsque la saison prévue sera terminée.

Fans d’outre-mer, « EDENS ZERO » sortira à l’automne 2021 pour les anciens territoires japonais sur Netflix! Veuillez patienter encore un peu! #EDENSZERO – EDENS ZERO プ ロ ジ ェ ク ト 公式 (@EDENSZERO_PJ) 10 avril 2021

Ce type de mouvement est quelque chose que Netflix a fait avec divers anime. Parmi eux, la société a Nanatsu no Taizai (Seven Deadly Sins) dans son catalogue, qui a également été intégré à la plate-forme au fur et à mesure de la fin de ses saisons au Japon.

Ce n’est pas la solution que nous aimons le plus les fans, puisque l’idéal aurait été une diffusion simultanée, mais au moins cela nous donne l’espoir de le voir ici légalement. Et attention, on ne le verra pas seulement en japonais. L’anime que Netflix apporte en Espagne a généralement un certain type de doublage. Ils ne sont pas toujours en espagnol, mais ceux qui aiment les voix non japonaises auront sûrement aussi de la chance… (même si nous parlerons de vos goûts, bien sûr…).

Edens Zero est une toute nouvelle histoire de Hiro Mashima. Nous y suivrons les traces de Shiki et Rebecca dans leur recherche de «Mère», un être éternel qui se cache au plus profond de la galaxie. Le mangaka laisse de côté le décor médiéval fantastique et se plonge dans le monde des vaisseaux spatiaux, des planètes rares et même du voyage dans le temps.

Et oui, je l’admets. Les barres d’ouverture rappellent peut-être beaucoup Fairy Tail (et Rave). Mais en peu de temps, il décolle et nous montre les grandes différences entre les deux.