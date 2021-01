Eden Remains: l’arrivée vient de Revelation Games apportant un nouveau tireur spatial au public

Revelation Games est une société de jeux basée sur le christianisme qui propose un jeu de survie et d’action de science-fiction à la première personne. Le jeu, Eden Remains: Arrivée, emmène les joueurs sur une planète lointaine après qu’un signal de détresse a été déclenché au centre de recherche d’Eden. À l’arrivée, le vaisseau du joueur est abattu et ils sont bloqués sur la planète avec seulement l’installation de recherche disponible pour leur sauvetage.

Les joueurs doivent survivre dans des situations difficiles et impitoyables en essayant de rétablir la communication avec l’installation. Explorez une histoire mystérieuse, parcourez une planète ancienne et découvrez la vérité sur l’initiative Eden. C’est une planète unique qui allie survie, action et mécanique de science-fiction alors que l’humanité tente de recoloniser sur une planète qui n’en veut pas.

Alors que certains peuvent trouver étrange qu’un studio de développement chrétien se dirige vers l’espace, la religion peut souvent être une puissante source d’inspiration pour le design. Alors que la société chrétienne se développe dans les jeux vidéo, ils semblent combiner la foi dans la tradition de leurs titres et élargir ce que les fans attendent de studios similaires.

Bien que le jeu semble plutôt simple dans son concept, il y aura sûrement des complications qui ne sont pas encore révélées. Alors que les membres de la communauté continuent d’enquêter sur ce titre de science-fiction, ils découvrent de plus en plus de profondeur à chaque coin de rue.

Il a un design visuel très étrange. À première vue, cela ressemble à No Man’s Sky avec ses environnements caricaturaux, mais il semble que ce jeu donne la priorité au combat. Les joueurs doivent gérer leurs éléments vitaux, fabriquer des fournitures et affronter des créatures extraterrestres hostiles qui vous ont été attirées depuis votre site de crash.

Incarnez un soldat d’élite lors d’une mission de sauvetage. Votre entraînement vous permet de vous mettre à couvert, de flanquer des cibles et de prendre le dessus au combat. Au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, vous trouverez des capacités de combat et des améliorations supplémentaires à utiliser sur cette planète sinistre et désertique.

L’histoire suit l’humanité après la destruction de la Terre d’origine il y a près de 50 ans par un astéroïde. Sur la base de la bande-annonce, quelque chose ne va pas avec les efforts de recolonisation, et vous seul pouvez comprendre exactement ce qui se passe dans le désert aride.

Le ver géant vu sur les captures d’écran et l’atmosphère générale ont une très Dune thème à lui. Il y aura sans aucun doute des références à des icônes et des lieux religieux cachés tout au long du titre, mais le jeu global semble indépendant de la base religieuse du développeur.

Ce titre conviendra probablement à un public de tous âges. Les joueurs devront enquêter sur le site Web des développeurs pour plus d’informations car ce titre est récemment annoncé et peu de choses sont encore connues. Préparez-vous pour une aventure bénie sur une planète loin de chez nous que nous connaissons tous.

Eden Remains: Arrivée n’a pas encore de date de sortie annoncée. Ce titre apparaîtra très probablement plus tard cette année ou l’année prochaine, mais jusqu’à présent, on ne sait pas grand-chose des détails de développement cachés sous cette aventure spatiale.