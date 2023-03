Edeltour 2 : Comment Papaplatte et Reeze emmènent Twitch Allemagne avec un invité spécial

Le visite noble 2 de Reeze et Papaplatte ouvre Twitter proprement à travers le plafond. Les deux streamers sont douze jours longtemps avec ça Camping-car en Scandinavie en voyageant. Au début ils en ont même un pour eux invité spécial cassé, qui manque cruellement aux fans depuis son départ. Qui recette du succès est derrière les ruisseaux?

LetsHugo : du No Food Challenge au Noble Tour 2

LetsHugo est un streamer et YouTuber qui a connu son premier battage médiatique au début de 2021 et entre-temps avec des grands comme Trymacs et Montana Black dépend. Timide et encore bien jeune à 21 ans, le Créateur est dans le top 30 le streamer le plus regardé en Allemagne.

Après qu’il au Pas de défi alimentaire von Trymacs, où les candidats n’étaient pas autorisés à manger pendant sept jours, Hugo décida spontanément de le faire pendant quelques jours le deuxième participer à une noble tournée. Sans plus tarder, Papaplatte et Reeze récupèrent le jeune streamer.

Quatre jours Hugo voyage avec les deux. C’est sa première fois sur un ferry et il s’amuse tellement pendant la tournée. Le Adieu à l’aéroport n’aurait pas pu être plus émotif. Les spectateurs il me manque maintenant.

Edeltour 2.0 : Le road trip amène Papaplatte à un nombre élevé de téléspectateurs

Les fans s’accordent à dire qu’Hugo a enrichi la tournée. Également chiffres sobres montrer une image claire. Le flux est étonnamment bon.

Depuis le début de l’Edeltour, le audience moyenne de Papaplatte presque triplé. Là où 10 000 téléspectateurs étaient la moyenne la plus élevée, Kevin est maintenant à court 30 000.

Un énorme saut peut également être trouvé dans le numéros d’abonnés par Kevin et Reeze. Papaplatte a depuis le début de la tournée 20 000 nouveaux abonnés peut enregistrer. Reeze a également pris un départ formidable. Avec un A partir de 10 000 il augmente sa portée à plus de 120 000 abonnés.

Le type désordonné et terre à terre des deux streamers semble inspirer les téléspectateurs. Si vous souhaitez suivre l’aventure en direct, vous pouvez le faire sur le chaînes Twitch respectives faire. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et bonne balade.