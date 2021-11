Eddie Vedder présente « The Haves », son nouveau single solo

Dolce & Gabbana THE ONE FOR MEN Eau de Parfum Vaporisateur

Dolce&,Gabbana Fragrances présente son nouveau parfum, The One for Men Eau de Parfum. Proposant une expérience olfactive plus intense, The One for Men Eau de Parfum constitue le choix idéal d’un véritable passionné. The One for Men de Dolce&,Gabbana est une saisissante déclaration de sophistication.