Eddie Van Halen sera honoré avec une fresque géante à Hollywood | 45S

Son héritage reste intact. Le guitariste emblématique Eddie Van Halen sera honoré avec une murale géante qui ouvrira très prochainement et sera situé à Hollywood.

L’artiste Robert Vargas est responsable de ce projet, qui peut être vu au Guitar Center à Hollywood, en Californie, et a été intitulé « Vive le roi » (Vive le roi). Cette œuvre sera inaugurée le 26 janvier, après plusieurs jours de long travail pour honorer l’un des musiciens les plus importants et les plus fluides de l’histoire du rock.

«Il se passe des moments vraiment spéciaux pendant que nous créons cette pièce et je canalise tout cela. C’est pour toi Ed et aussi pour les fans», Vous pouvez lire l’artiste qui a créé cette murale dans la description d’une vidéo mise en ligne sur ses propres réseaux sociaux alors qu’il était au travail.

Vargas, pour sa part, a déjà réalisé plusieurs peintures murales liées à des artistes rock tels que Suicidal Tendencies et Mötley Crüe respectivement. Sans aucun doute, son travail est un plaisir pour les yeux, mais aussi pour la nostalgie.

Eddie Van Halen a quitté ce monde à l’âge de 65 ans en raison du cancer qui le tourmentait depuis de nombreuses années. Lui, avec son groupe Van Halen, a réussi à inspirer de nombreux autres artistes et a laissé une marque indélébile dans le monde de la musique.