Eddie Redmayne révèle la technique de Robert Pattinson pour ses auditions

L’acteur des Animaux Fantastiques a raconté quelle était l’astuce du protagoniste de The Batmam pour obtenir les rôles les plus populaires. Regardez ce qu’il fait pour conquérir les castings !

© GettyEddie Redmayne et Robert Pattinson vivaient dans la même maison.

La popularité de Robert Pattinson a explosé à l’échelle mondiale lorsqu’il a participé à Harry Potter dans la peau de Cédric Digorry. Après être passée par la saga à succès de JK Rowling, des dizaines de rôles intéressants sont venus dans sa carrière pour lui offrir un parcours professionnel remarquable. Et bien que la plupart du temps les projets en aient tenu compte dès le départ, il s’est également avéré auditionner à plusieurs reprises pour accéder aux films qui ont retenu son attention.

Crépuscule, Souviens-toi de moi, De l’eau pour les éléphants, Le roi, Principe Oui Le diable tout le temps Ce ne sont là que quelques-unes des productions dans lesquelles il a joué et qui lui ont valu à la fois l’acceptation du public et des critiques spécialisés. Ainsi est venu son dernier film, homme chauve-souris, réalisé par Matt Reeves pour DC Comics. Après avoir répondu aux attentes, il a finalement retrouvé son espace en tant qu’acteur tendance et aujourd’hui, il est devenu l’un des plus recherchés.

Mais ça n’a pas toujours été comme ça ! En fait, pendant un certain temps, il s’est retrouvé à attendre sa grande pause à l’écran, auditionnant chaque semaine et s’associant à des collègues partageant les mêmes idées. De cette façon, ils sont venus partager la même maison à Los Angeles Robert Pattinson, Eddie Redmayne, Jamie Dornan, Charlie Cox, Andrew Garfield et Tom Sturridge. Avant qu’ils ne deviennent tous célèbres, ils ont vécu ensemble et ont recueilli des anecdotes qui deviendront plus tard virales.

En ce sens, ils connaissaient les intimités de chacun dans ce qu’ils appellent leur « saison pilote ». Ou alors Eddie Redmayne, qui a rendu visite à Jimmy Fallon en Le spectacle de ce soir et qu’il a révélé d’importants secrets de ses anciens colocataires. Parmi eux, l’acteur animaux fantastiques a été encouragé à avouer ce que c’est le grand tour du protagoniste de homme chauve-souris pour obtenir des journaux aussi populaires.

« Chacun de nous avait sa propre technique d’écouteRedmayne a expliqué. Et j’ajoute : « Et Rob Pattinson et Tom Sturridge ont toujours dit : ‘Quelle que soit la scène qui apparaît sur la page de script, faites le contraire‘”. Enfin, il se rappela les avoir entendu crier dans l’une des pièces alors qu’ils répétaient une scène qui supposait un temps très calme. Sans aucun doute, il est un expert pour aller à contre-courant.

