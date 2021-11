Eddie Redmayne regrette d’avoir joué un personnage transgenre dans The Danish Girl

Redmayne, la star de La théorie du tout et bêtes fantastiques et où les trouver , mis en vedette dans l’Oscar 2015 nominé La fille danoise , une histoire vraie sur la vie de Lili Elbe, l’une des premières personnes à avoir subi une opération d’affirmation de genre.

S’exprimant dans une interview avec The Times, le joueur de 39 ans a déclaré : « Non, je ne l’accepterais pas maintenant. J’ai fait ce film avec les meilleures intentions, mais je pense que c’était une erreur. »

Il a ajouté: « La discussion la plus importante sur les frustrations liées au casting est due au fait que beaucoup de gens n’ont pas de chaise à table.

Jessie Buckley, qui joue aux côtés de Redmayne dans la production au Playhouse Theatre dans le West End de Londres, a ajouté : « C’est la compagnie la plus diversifiée dans laquelle j’aie jamais travaillé.

« Le premier jour, tout le monde s’est présenté et a dit ses pronoms, il, elle, ils… et c’était agréable de faire partie de cette conversation.

« Il y a des éléments de Karl Valentin [the Charlie Chaplin of Weimar Germany] et il y a cet extraordinaire maître d’hôtel des Sunset Towers à Los Angeles qui s’appelle Dimitri. J’ai mis un peu de lui dans le mélange. »