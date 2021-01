Eddie Redmayne ne peut taquiner qu’une scène de Fantastic Beasts 3 et c’est une scène humide

Après une série de retards dus aux circonstances mondiales actuelles, Bêtes fantastiques 3 a finalement commencé à tourner au Royaume-Uni récemment, et maintenant, Eddie Redmayne a tease les détails de certaines des scènes d’action qui figureront dans la suite très attendue. Bien qu’il ne soit pas autorisé à entrer trop dans les détails, l’acteur révèle que l’eau jouera un rôle dans les aventures continues de Newt Scamander.

« Je ne peux rien vous dire d’autre que le fait que je pense avoir des tournages de nuit à Watford, à Leavesden, [England], que nous étions censés tourner l’été dans l’eau. Mais maintenant, évidemment, à cause du verrouillage et de l’arrêt du film, ils sont tournés début décembre. Et soudain, vous vous retrouvez à nager à l’extérieur en hiver britannique. Que puis-je vous dire sur l’intrigue? Vraiment, pas grand-chose, mon pote. Je veux dire, quand tu viens dîner, je peux te le dire. Sauf – je ne peux pas, car ce serait la NDA que j’ai signée. «

Malheureusement pour Eddie Redmayne, ces scènes à base d’eau devaient initialement être tournées pendant l’été, mais grâce à la situation mondiale, l’acteur s’est plutôt retrouvé submergé dans les eaux glacées d’un hiver britannique. Malheureusement, Redmayne n’est pas autorisé à donner beaucoup plus en raison du secret entourant l’intrigue de Bêtes fantastiques 3, mais il ne fait aucun doute que la séquence mettra en vedette une sorte de créature sous-marine mystiquement magique.

Bêtes fantastiques 3 a récemment commencé le tournage après un retard de production et voit le retour d’Eddie Redmayne en tant que Newt Scamander, Jude Law en tant que Dumbledore, Ezra Miller en tant que Credence, Alison Sudol en Queenie Goldstein, Dan Fogler en Jacob Kowalski et Katherine Waterston en Tina Goldstein. Harry Potter Le créateur JK Rowling écrit le scénario aux côtés de Steve Kloves, avec le réalisateur de retour David Yates à la barre.

Le film présentera également les débuts de Hannibal star Mads Mikkelsen comme le méchant Gellert Grindelwald. Mikkelsen a été tristement célèbre dans le rôle après le limogeage de Johnny Depp, qui avait jusqu’à présent décrit le personnage dans les deux 2016. bêtes fantastiques et où les trouver et la suite 2018 Bêtes fantastiques: les crimes de Grindelwald. Les fans de la franchise ont été choqués d’apprendre que Warner Bros avait demandé à Depp de quitter le rôle du méchant central, et la décision a été accueillie avec beaucoup de critiques, bien que Mikkelsen soit l’acteur parfait pour prendre le relais.

Depuis qu’il a officiellement joué le rôle, Mikkelsen a offert un aperçu de la façon dont le personnage de Grindelwald va changer et de la façon dont l’échange sera réalisé. « Eh bien, ça va être moi, donc c’est une différence », a déclaré l’acteur. « Non, c’est la partie délicate. Nous travaillons toujours dessus. Il doit y avoir un pont entre ce que Johnny a fait et ce que je vais faire. Et en même temps, je dois aussi le faire mien . Mais aussi nous devons trouver quelques liens [to the previous version of the character] et quelques ponts pour qu’il ne se détache pas complètement de ce qu’il a déjà accompli de façon magistrale. «

Bêtes fantastiques 3 devrait sortir en salles le 15 juillet 2022. Cela nous vient grâce à Variety.

Sujets: Fantastic Beasts 3, Harry Potter