Eddie Redmayne considère son rôle dans « The Danish Girl » comme une erreur

En 2015, l’acteur britannique Eddie Redmayne a été acclamé par la critique et le grand public pour sa performance dans « The Danish Girl » sous la direction de Tom Hooper. Elle y incarne Lili Elbe, une femme transgenre qui, au début des années 1900, a été la première personne connue à subir une opération de changement de sexe.

Après sa participation aux « Misérables », Redmayne parviendra à se positionner comme un acteur d’une grande popularité grâce à son interprétation du professeur Stephen Hawking dans le film « La théorie du tout », rôle avec lequel il a balayé lors de la saison des récompenses dans 2014, en plus d’avoir le rôle principal dans la saga « Fantastic Beasts », un prequel se déroulant dans l’univers narratif de « Harry Potter ».

Lors de la première de « The Danish Girl », la performance de Redmayne n’a pas été sans critiques de la part de certains cercles et groupes LGBT, même si cela n’a pas empêché les membres de l’Académie de lui décerner la nomination dans la catégorie « Meilleur acteur », en plus de décerner sa co-star Alicia Vikander le prix de la « Meilleure actrice dans un second rôle ».

Redmayne a partagé de nouvelles impressions sur son travail sur bande lors d’une conversation avec le Sunday Times au moment où on lui a demandé s’il accepterait à nouveau ce travail s’il lui avait été proposé aujourd’hui : « Non. Je ne le prendrais pas maintenant. J’ai fait ce film avec les meilleures intentions du monde, mais je pense que c’était une erreur », a-t-il déclaré.

La plus grande discussion sur les frustrations autour du casting est due au fait que de nombreuses personnes n’ont pas de chaise à table.

Redmayne pense qu’il doit y avoir une sorte d’équilibre sur cette question, sinon ce genre de débats continuera à se produire. Malgré le fait que ce débat ait pris des connotations politiques ces dernières années, la position de l’acteur se limite à l’idée de donner la parole à des groupes qui recherchent une plus grande représentation dans les médias de divertissement, un enjeu qui a gagné en force avec la passe du temps.