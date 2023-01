Eddie Murphy veut revenir à la franchise Shrek

Les Shrek la franchise connaît une sorte de renaissance grâce à Le Chat Botté : Le Dernier Vœu, le deuxième film qui suit les aventures du personnage interprété par Antonio Banderas et le sixième volet de toute la saga cinématographique. Même avec la sortie récente, cela fait 10 ans que nous n’avons pas vu les protagonistes originaux de l’histoire, mais ils pourraient bientôt revenir.





Grâce à Le Dernier Vœu fin ouverte, la possibilité d’un nouveau Shrek film ou revoir tout le monde dans Le chat botté 3 semble plus présente que jamais. Et il y a l’un des protagonistes plus que disposé à revenir.

Eddie Murphy, qui a prêté sa voix à l’inoubliable Donkey. Dans une interview avec etalkctv, l’acteur a déclaré qu’il serait plus que disposé à revenir dans la franchise :

« Oh, je serais absolument ouvert. S’ils venaient me voir avec un autre Shrek, je le ferais en deux secondes. J’aime l’Âne. Vous savez, ils ont fait des films Puss in Boots, et je me suis dit : ‘Ils auraient dû faire un film Donkey. L’âne est plus amusant que le chat botté. Je veux dire, j’adore le Chat Potté mais il n’est pas plus drôle que Donkey.

Il ne fait aucun doute que Donkey est le plus drôle, le plus frais et le plus inventif des Shrek personnages, avec certaines des lignes les plus mémorables de toute la série. L’idée d’un spin-off axé sur les personnages était sûrement une option pour DreamWorks, donc la possibilité que cela se produise à l’avenir ne devrait pas être exclue.





Le Chat Botté : La Renaissance de Shrek

Bien qu’il soit en permanence sur les lèvres de ses fans et que beaucoup se souviennent de lui comme du film d’animation le plus drôle des dernières décennies, il ne semblait y avoir aucun espoir pour le Franchise Shrek rendre. Cependant, plus de 10 ans après la diffusion du premier volet de chat Botté et quatre ans après la fin de sa série animée, le retour du personnage signifiait une nouvelle vie pour la marque.

Dans la finale de Le dernier souhait, le chat principal, Kitty, et leur nouvel ami, Perrito, s’échappent de la forêt sombre pour s’aventurer dans un endroit plus que familier : Far Far Away, et le protagoniste prétend qu’il rendra visite à de vieux amis. On ne sait pas si cette réunion aura lieu dans la troisième partie, s’il y aura une cinquième tranche de Shrekune nouvelle série télévisée ou le spin-off d’un autre personnage populaire.