Eddie Murphy reçoit un grand hommage des NAACP Image Awards

La NAACP, acronyme en anglais pour « National Association for the Advancement of Coloured People », comme dans États Unis a joué un rôle extrêmement important dans la lutte pour les droits civils dans la communauté afro-américaine, a décerné à l’acteur Eddie Murphy l’un de ses plus grands honneurs.

Ce dimanche (28 mars), la NAACP a tenu la 52e livraison annuelle de la «Prix ​​de l’image« , Même dans lequel le protagoniste du nouveau film Amazon, »Coming 2 America», A reçu son entrée au« Hall of Fame »dudit prix.

Vous pourriez également être intéressé par: La culture de l’annulation est la « chose la plus stupide » que Sharon Stone ait jamais vue

Murphy aurait reçu le prix après une présentation de son ami et collègue, l’acteur Salle Arsenio. «Je fais des films depuis 40 ans maintenant. C’est la chose parfaite pour commémorer et être emmené au véritable temple de la renommée », a-t-il commenté dans son discours de remerciement.

L’interprète de bandes comme « Flic de Beverly Hills« Y »Le professeur noisette« Il s’est exprimé avec émotion après le prix en répondant aux blagues que Hall a faites en référence à » Delirious « , sa comédie spéciale enregistrée dans les années 80, notant que son costume » n’était pas si serré et qu’il se balançait en le portant « .

Vous pourriez également être intéressé par: La Fundación de Bono parle de l’importance des vaccins dans les séries animées

Chaque nouveau membre de ce Temple de la renommée s’est démarqué comme un pionnier ou un représentant important dans son domaine respectif, formant une influence pour les futurs professionnels. Des personnalités comme Oprah Winfrey, Stevie Wonder, Spike Lee ou Ray Charles ils y ont déjà été introduits.

Sous la direction de Anthony Anderson Pour la huitième année consécutive, un prix posthume a également été révélé pour Chadwick Boseman, qui a remporté dans la catégorie « Meilleur acteur » pour sa participation au film « Le fond de ma Rainey Bñack », étant sa femme Simone Ledward Boseman qui l’a reçu en son nom, remerciant sa famille pour l’honneur accordé.