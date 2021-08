Eddie Murphy et Jonah Hill Team pour la nouvelle comédie Netflix de Coming 2 America Writer

Eddie Murphy se réunit avec À venir 2 Amérique l’écrivain Kenya Barris pour un prochain film de comédie sans titre pour Netflix. Jonah Hill rejoindra Eddie Murphy pour faire rire à l’écran, alors qu’il co-écrit le scénario avec Barris dans les coulisses. Bien qu’aucun détail de l’intrigue n’ait été confirmé, la comédie sera un « examen incisif de l’amour moderne et de la dynamique familiale et de la façon dont les cultures conflictuelles, les attentes sociétales et les différences générationnelles façonnent et affectent les relations. Murphy et Hill se retrouveront de l’autre côté de certains d’entre eux. divise. »

Vous ne pouvez pas discuter les côtelettes comiques de l’un ou l’autre Eddie Murphy ou Jonah Hill, et ce sera certainement un mash-up qui fera rire. Et il semble que les deux acteurs cherchent à faire bouger un peu les choses, car tous deux ont passé leurs derniers projets dans des rôles dramatiques. Le film d’Eddie Murphy 2016 M. Église raconte l’histoire d’une amitié unique qui se développe lorsqu’une petite fille et sa mère mourante retiennent les services d’un cuisinier talentueux – Henry Joseph Church. Ce qui commence comme un arrangement de six mois s’étend sur quinze ans et crée un lien familial qui dure pour toujours. Et son biopic Dolemite est mon nom peut être décrit comme une comédie dramatique, car Eddie Murphy dépeint la légende de la vie réelle Rudy Ray Moore, un pionnier de la comédie et du rap qui a donné tort aux opposants lorsque son alter ego hilarant, obscène et combattant de kung-fu, Dolemite, est devenu un phénomène de Blaxploitation des années 1970.

Jonas Hill, à peu près la même chose, a joué aux côtés de Joaquin Phoenix dans le biopic Ne vous inquiétez pas, il n’ira pas loin à pied relayer le chemin rocailleux vers la sobriété après un accident qui a changé la vie de John Callahan. Il découvre le pouvoir de guérison de l’art, en amenant ses mains blessées à dessiner des dessins animés hilarants, souvent controversés, qui lui donnent un nouveau souffle. Ne cherchez pas, Le prochain film de Hill qui sortira le 24 décembre est sous le titre de comédie noire, mais le message du film traite de deux astronomes de bas niveau, qui doivent faire une tournée médiatique géante pour avertir l’humanité de l’approche d’une comète qui détruira la planète Terre. Gai! Ne vous méprenez pas, je vais me connecter. Ça a l’air génial. Cette semaine encore, Hill expliquait comment il avait appris à être heureux grâce à son voisin de 92 ans. Peut-être que cela fait partie du chemin.

Alors que c’est Kenya Barris‘ premier tour dans le fauteuil du réalisateur, il nous fait rire sur grand et petit écran depuis des décennies. Ses crédits incluent l’écriture et la création du hit d’Anthony Anderson Noirâtre, la comédie d’action de Samuel L. Jackson Arbre, Glaçons Salon de coiffure : la prochaine coupe et bien sur À venir 2 Amérique, réunissant Eddie Murphy et Arsenio Hall dans la suite comique du classique des années 1980 du comédien Venant en Amérique, pour le plus grand bonheur des enfants des années 80. Factoïde étrange, il a créé Le prochain top modèle américain. Il sait ce qu’on aime !

Pas de date de sortie évidemment, mais Netflix semble sortir un film tous les deux jours. Je crois que nous allons nous régaler ! Il est tout ça vient de sortir aujourd’hui. Je te l’avais dit! Cette nouvelle arrive du Hollywood Reporter.

