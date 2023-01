Eddie Murphy attend avec impatience le retour de Saturday Night Live

Eddie Murphy est prêt à prendre le Saturday Night Live étape à nouveau. Le légendaire comédien a été honoré lors de la cérémonie de remise des prix des Golden Globes hier soir, remportant le prestigieux prix Cecil B. DeMille pour son travail cinématographique. Dans la salle de presse de l’événement, Murphy a été interrogé sur son désir de revenir au sketch humoristique qui a lancé son illustre carrière. Quand Murphy n’avait que 19 ans, il a rejoint SNL, où il a donné vie à des personnages hilarants comme M. Robinson, Velvet Jones et Clarence Walker. Il a été l’animateur de la série en 1982, 1984 et 2019.





« Absolument. J’ai hâte d’y retourner et de le faire. Nous l’aurions fait l’année dernière, mais je travaillais sur un film. Mais je vais absolument y retourner et le refaire. Je suis tellement heureux de l’avoir fait. «

Largement annoncé comme un roi de la comédie, Murphy a livré l’un des moments les plus drôles de la cérémonie lors de son discours d’acceptation. Donnant au public des conseils pour réussir, il a déclaré: « Payez vos impôts, occupez-vous de vos affaires et gardez le nom de la femme de Will Smith hors de votre f —— bouche. »

La carrière illustre et en expansion d’Eddy Murphy

Murphy est sorti SNL en tant que membre régulier de la distribution en 1984 et s’est lancé dans une carrière cinématographique réussie avec des succès comiques comme Venant en Amérique, Dolemite est mon nom, Harlem Nights, Boomerang, Dr. Doliitleet Des places boursières. En 2007, Murphy a remporté le Golden Globe Award de la meilleure performance d’un acteur dans un second rôle dans un film pour Filles de rêve.

Son apparition en 2019 sur SNL a valu à Murphy un Emmy pour le meilleur acteur invité dans une comédie. Au cours de l’épisode, Murphy a repris certains de ses personnages emblématiques de sa série originale des années 1980.

Pendant son séjour dans la salle de presse des Golden Globes, Murphy a été invité à partager ses réflexions sur l’état actuel de la comédie. Selon TV Insider, il a plaisanté: « Je ne saurais dire. Vous êtes venu trop fort. » Avant d’ajouter: « Je pense que la comédie est très bien. Il y a beaucoup de gens drôles là-bas. Il y a une plus grande plate-forme [to perform]… La comédie est très bien. »

Et il devrait le savoir, car sa carrière dans le genre ne cesse de croître. Il apparaîtra ensuite sur Netflix Vous les gens en face de Jonah Hill. Il jouera également dans Flic de Beverly Hills : Axel Foleyle quatrième volet du Flic de Beverly Hills série de films et le film de vacances Candy Cane Laneoù il est rejoint par des comédiens comme Tracee Ellis Ross, Nick Offerman, Chris Redd et Jillian Bell.